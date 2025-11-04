Pour l'application Google Traduction (Google Translate) sur mobile, Google introduit un sélecteur de modèle d'IA. La traduction de texte propose ainsi un choix entre rapide et avancé.

Comme son nom l'indique, le modèle rapide est optimisé pour les traductions rapides, tandis que le modèle avancé est qualifié de haute précision pour les traductions complexes.

Pour l'option la plus évoluée qui s'appuie sur Gemini, un avertissement prévient d'une disponibilité de la traduction de texte uniquement dans certaines langues.

Avec l'avancée des modèles Gemini

Google donne peu de détails sur le sélecteur de modèle avec l'application Google Traduction.

Grâce aux modèles Gemini dans Translate, Google avait vanté l'été dernier des étapes majeures en matière de qualité de traduction, de traduction multimodale et de capacités de synthèse vocale.

" Nous allons bien au-delà de la simple traduction d'une langue à une autre, en offrant une expérience qui vous aide à apprendre, comprendre et naviguer dans les traductions avec facilité. "

Google Traduction en mode apprentissage

En ajoutant du contexte, des explications, des options de suivi et d'autres possibilités en préparation, l'application Google se rapproche des fonctionnalités offertes par des plateformes dédiées à l'apprentissage.

À ce titre, Google avait surpris avec le lancement en bêta d'une fonctionnalité dans l'application Google Traduction qui permet de créer des séances d'écoute et d'expression orale personnalisées.

Des exercices sont générés à la volée et s'adaptent au niveau de l'utilisateur dans son apprentissage ou plutôt son perfectionnement pour la pratique d'une langue. Une expérience pour le moment cantonnée à l'anglais, l'espagnol et au français.