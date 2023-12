Aujourd'hui, quasiment tous les téléviseurs vendus dans le commerce sont connectés, et si l'on note plusieurs systèmes s'installant sur les écrans en fonction des marques, beaucoup opèrent sous Google TV, que cela passe directement par l'écran ou via une box d'opérateur ou tierce.

Malheureusement, si Google TV a ses avantages, l'interface reste globalement assez lourde et offre une navigation lente avec quelques bugs à la clé. Les applications souffrent également parfois de lenteurs... Mais Google a pris conscience des défauts de son OS et déploie enfin une mise à jour centrée sur les performances.

Actuellement en cours de déploiement, la mise à jour de Google TV révise la façon dont la mémoire est exploitée pour accélérer le chargement de l'écran d'accueil et offrir une navigation plus fluide dans les menus. En marge de cela, Google a fait le choix d'alléger les applications système pour accélérer leur lancement , tout en proposant également du préchargement des contenus lors du défilement et l'amélioration des résultats de recherche.

Période de fêtes oblige, Google annonce également un cadeau avec l'intégration de nouvelles chaines de télévision gratuites financées par la publicité. Nous avions déjà eu droit à 800 chaines en avril, on peut désormais mieux en gérer l'accès puisque l'on voit apparaitre les catégories "Récents" et "Actualités loclaes".

Enfin, un calendrier de l'avent a été intégré à l'onglet "Vacances" avec des films de Noël offerts chaque jour jusqu'au 25 décembre.