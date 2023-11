Plus de 10 000 applications sont disponibles sur Android TV OS. Toutefois, son successeur Google TV ne les met pas forcément en avant de la meilleure manière qui soit et complique la tâche du choix des applications en page d'accueil.

C'est un constat dressé par Google dans le cadre de l'annonce d'un changement qui prend d'ores et déjà effet pour les développeurs d'applications, avec diverses règles à respecter. Pour le grand public, la refonte au sein de Google TV arrivera dans le courant du début de l'année prochaine.

Toutes les applications seront obligatoirement présentées avec des icônes à la forme circulaire. Elles seront plus petites et permettront d'optimiser l'occupation de l'espace dans la section " Pour vous " et " Vos applications. " Actuellement, Google TV permet d'y afficher un maximum de 12 applications en page d'accueil, avant d'aiguiller vers " Tout voir. "

Pas la fin des bannières rectangulaires

Dans un billet de blog pour les développeurs, Google souligne qu'ils doivent fournir une icône d'application carrée quand leurs applications sont à destination de Google TV. Il y aura une adaptation idoine pour obtenir la forme circulaire.

Cela étant, les bannières rectangulaires demeurent d'actualité et seront affichées dans d'autres zones de l'interface utilisateur, notamment avec l'onglet " Applications. "