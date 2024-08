Google tourne aujourd'hui la page du Chromecast en dévoilant le Google TV Streamer comme nouvelle plateforme pour le divertissement et la maison connectée. Ce remplaçant du Chromecast en reprend la composante de passerelle multimédia avec Google TV, et fait toujours office de hub Matter.

Appareil de streaming TV 4K (HDR 10+, Dolby Vision) et avec audio Dolby Atmos, le Google TV Streamer (HDMI 2.1 ; câble non fourni) bénéficie d'un processeur amélioré (22 % plus rapide) par rapport au Chromecast avec Google TV (4K), quadruple l'espace de stockage à 32 Go et double la mémoire RAM à 4 Go. Il gagne un port Gigabit Ethernet.

Cette fois-ci pensé pour être placé devant le téléviseur et non plus dissimulé derrière, le Google TV Streamer est ainsi promis avec un chargement plus véloce des applications et une navigation plus fluide. L'option du port Ethernet (outre le Wi-Fi 5) évite la mise en mémoire tampon pour l'expérience de streaming.

Nouvelle télécommande et Gemini

La nouvelle télécommande vocale (Bluetooth 5.1) modifie la disposition des boutons et profite d'un bouton personnalisable pour ouvrir une application favorite, changer de source ou lancer l'écran de contrôle Google Home. À l'arrière de l'appareil, un bouton permet de faire sonner la télécommande pour la retrouver facilement.

Gemini fait partie de Google TV et Google met inévitablement en avant des fonctionnalités d'IA pour obtenir des résumés complets, des avis et des analyses avant de choisir un contenu à consulter. L'IA générative permet par ailleurs de créer un économiseur d'écran en le décrivant à voix haute.

Pour la maison connectée, Google souligne notamment que les contrôles Google Home sont proposés sur le téléviseur.

Pas pour tout de suite

S'il est officialisé aujourd'hui par Google, le Google TV Streamer ne sera disponible qu'à partir du 24 septembre prochain. Une annonce précoce… pour digérer le prix en hausse de 119 € ?