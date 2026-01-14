Après une arrivée fin 2025, le modèle Veo 3.1 spécialisé dans la création de vidéos a droit à une mise à jour significative. Elle se concentre sur la fonctionnalité qui permet de générer des clips vidéo à partir d'images fournies par l'utilisateur.

Quelles sont les améliorations pour les créateurs ?

La principale nouveauté est la capacité de Veo 3.1 à générer des vidéos verticales natives au format 9:16. C'est une réponse directe aux besoins des créateurs pour des plateformes comme YouTube Shorts, TikTok ou Instagram, leur évitant ainsi d'avoir à effectuer un recadrage manuel.

Google promet en outre des vidéos " plus expressives et créatives ", même lorsque les instructions textuelles sont courtes.

Le modèle assure désormais que la cohérence des personnages est maintenue à travers différentes scènes et environnements. De plus, il est possible de réutiliser des objets, des arrière-plans ou des textures, ce qui facilite la narration visuelle sur une série de plusieurs clips courts.

De l'upscaling de pointe vers 1080p et 4K

La mise à jour de Veo 3.1 introduit un upscaling de pointe vers les résolutions 1080p et 4K. Google précise que le 1080p offre une vidéo plus nette et plus propre.

Cette amélioration doit rendre les créations IA directement exploitables dans des flux de production professionnels. La 4K est pensée pour les " productions haut de gamme " et les grands écrans.

À noter qu'il s'agit d'une mise à l'échelle à partir d'une résolution native de 720p, et non d'une génération native en 4K pour le moment.

L'accès aux nouveautés de Veo 3.1

Google déploie les améliorations sur l'ensemble de son écosystème. Les créateurs et les utilisateurs peuvent y accéder directement via l'application Gemini, mais aussi, pour la première fois, dans YouTube Shorts et l'application YouTube Create.

Pour les flux de travail professionnels, les nouvelles capacités sont disponibles sur Flow, l'API Gemini et Vertex AI, où l'upscaling en 1080p et 4K est exclusivement accessible.

En matière de transparence, Google continue d'intégrer le filigrane numérique SynthID dans toutes les vidéos générées par ses outils IA.