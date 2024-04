Avec Google Vids (ou Vids), Google ne va pas proposer de générer des vidéos réalistes et spectaculaires à la manière de Sora d'OpenAI. Vids est une nouvelle application Workspace s'appuyant sur l'IA pour la création (montage) de contenus vidéo professionnels, dans une optique de présentations et de productivité.

Vids est une sorte de compagnon de productivité aux côtés des autres applications Google Docs, Sheets et Slides. Il sera possible de générer une vidéo avec des scènes et un script depuis du texte, des bibliothèques de vidéos, d'images et de musique.

Après par exemple le choix d'un style particulier et la suggestion de scènes, Google parle d'un story-board pouvant être facilement modifié. L'application aide en outre à la synchronisation de la voix qui peut être celle de l'utilisateur ou des voix enregistrées.

Google Vids n'est pas pour tout de suite

" Vids est votre assistant vidéo, écriture, production et montage, tout-en-un ", résume Google. Pour être simple, l'interface s'inspire des autres applications Workspace. Elle offre des possibilités de collaboration et de partage de projets depuis le navigateur.

L'IA Gemini est à la manœuvre pour produire un story-board et sous l'égide de prompts, même si une production manuelle est une autre option. L'intérêt de Vids résidera probablement dans les capacités d'intégration avec d'autres outils de Google.

Pour le moment, Google indique seulement que Vids sera disponible dans le cadre des Workspace Labs au mois de juin prochain. Un test est actuellement mené auprès d'un petit groupe d'utilisateurs.