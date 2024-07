Cela fait déjà plusieurs générations que Google ne parvient pas à conserver ni le secret ni la main sur ses stocks de smartphones Pixel. Et à en croire une vidéo partagée sur le réseau X, certains Pixel 9 circulent déjà en Algérie...

Sur le réseau social, on peut ainsi voir une vidéo dans laquelle un utilisateur dévoile le prochain smartphone de Google dans une couleur rose éclatant.

Pixel 9 is already out in Algeria.

Storage: 256GB

Color : Pink

I'll keep you updated tomorrow morning. pic.twitter.com/0mE1QlCbEg — Hani Mohamed Bioud (@hanibioud) July 1, 2024

Et pourtant, ce n'est que le 13 aout prochain que Google a prévu de lever le voile sur ses appareils et de les commercialiser dans la foulée.

L'utilisateur du réseau X Hani Mohamed Bioud partage ainsi une courte vidéo qui dévoile l'appareil et son étonnant coloris rose, précisant au passage qu'il s'agit de la version embarquant 256 Go de stockage. On ne sait pas s'il s'agit de la version Pro ou Pro XL à ce stade, malgré un module photo arrière imposant.

On constate un dos en verre brillant et des bordures assez plates. On apprécie également le fait que Google ose des couleurs plus vives que par le passé et il faudra donc s'attendre à d'autres teintes.