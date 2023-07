Si vous disposez de plusieurs comptes Gmail assez anciens et inactifs, il est temps de vous lancer dans une récupération de mot de passe pour vous y connecter, tout simplement dans l'objectif de les conserver.

Google prévient actuellement ses utilisateurs : à compter de décembre prochain, les comptes anciens qui n'ont connu aucune activité depuis plusieurs mois risquent de se faire supprimer. Il ne s'agit pas simplement de comptes Gmail, mais de compte Google... Cela implique donc la perte de l'ensemble des données stockées dans l'espace utilisateur et donc les emails, les photos, vidéos et autres fichiers stockés dans Google Drive.

La chasse aux comptes inactifs est lancée

La bonne nouvelle est que seuls les comptes très anciens sont concernés, notamment ceux qui sont restés intouchés pendant plus de 2 ans.

Pour conserver son vieux compte, il suffit de s'y connecter pour lire ou envoyer un email, se connecter à Google Drive, regarder une vidéo sur YouTube en étant connecté au compte ou télécharger une appli du Play Store depuis ce même compte.

Pour éviter des drames, Google a assuré envoyer plusieurs préavis à ses utilisateurs y compris aux comptes secondaires communiqués pour la récupération d'accès. Dans un premier temps, la vague de suppression concernera des comptes bien spécifiques, à savoir ceux créés et jamais utilisés du tout.

Concernant la raison de ces suppressions, Google évoque un renforcement de sécurité puisque ces anciens comptes sont plus souvent sujets à se retrouver dans les bases de données de pirates et qu'en plus, ils ne bénéficient bien souvent pas de validation en deux étapes.