Si GoPro a longtemps dominé sans partage le marché de l'action Cam, depuis quelques années, on voit arriver tellement de références que l'influence du spécialiste est quelque peu diluée. Reste que la présentation de la toute nouvelle GoPro Hero 12 Black est un événement en soi, d'autant qu'elle est synonyme d'innovations bien senties.

On prend les mêmes, en mieux

La Hero 12 Black reprend le design de la Hero 11 Black : mêmes dimensions, large capteur à l'avant, écran à l'avant pour le cadrage et à l'arrière pour la visualisation. Le boitier est identique au millimètre près et c'est un avantage : tous les accessoires déjà sortis sont compatibles avec la nouvelle caméra.

On note toutefois une petite nouveauté : l'arrivée d'un filetage 1/4"-20 sur le dessous de la caméra pour une fixation directe sur une perche ou un trépied, sans nécessiter d'autre accessoire intermédiaire.

En interne, la Hero 12 Black propose de capturer de la vidéo en HDR en 5,3 K à 60, 50, 30, 25 ou 24 images par seconde et en 4K à 120, 60, 50, 30, 25 ou 24 images par seconde. On retrouve des technologies déjà éprouvées comme la stabilisation HyperSmooth qui évolue vers la version 6.0 ainsi qu'un mode AutoBoost.

Différents formats de prise de vue sont proposés : 4:3, 16:9, 9:16 mais aussi le plein format 8:7 afin d'exploiter toute la surface du capteur. Le capteur d'ailleurs n'évolue pas, il s'agit toujours d'un capteur 27 Mp mais associé à une optique Max Lens 2.0 avec un angle de 177°.

GoPro a mené quelques optimisations notamment dans la consommation de sa caméra qui peut désormais proposer 70 minutes d'enregistrement en continu en 5,3K à 60 images par seconde ou 58 minutes en 4K à 120 ips.

La Hero 12 Black peut également être directement appairée en Bluetooth, ce qui ouvre la voie à la connexion à plusieurs microphones ou casques (jusqu'à 4 appareils).

Les professionnels pourront désormais profiter de l'ajout de l'encodage GP-Long ainsi que la prise en charge des fichiers LUTs (LoukUp Table). En outre, les monteurs pourront faciliter leur travail en apprenant qu'un nombre illimité de Hero 12 Black peuvent partager le même timecode lors de capture multiple.

On assiste donc à une jolie évolution de la Hero 11 Black plus qu'à une véritable révolution dans le domaine et la forme. Reste que les améliorations s'accompagnent d'une hausse tarifaire : 450€ pour la caméra, soit 50€ de plus que la Hero 11 Black à son lancement.