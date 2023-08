Aujourd'hui, nous allons vous proposer une sélection de produits affichant des réductions dans les rayons audiovisuels. Que vous soyez amateur de sensation forte ou plus casanier, vous y trouverez votre compte.

Commençons avec la caméra sport GoPro HERO9. Cette caméra embarquée étanche dispose d'un écran LCD à l'avant et d'une dalle tactile à l'arrière. Elle capture des images en UHD 5K (vidéo) et prend des photos à 20 MP. Il est possible de l'utiliser pour de la diffusion en direct en 1080p et l'appareil dispose d'un capteur de stabilisation.

Cette caméra sport GoPro HERO9 est proposée à 299 € au lieu de 429,99 € soit 30% de réduction chez Amazon. La livraison est offerte, pour le lendemain.

D'autres caméras sport sont en promotion à savoir :



Et d'autres produits affichent des réductions comme :

TV

PC portable

Écran PC



