Faut-il vraiment s'attendre à un vaste chamboulement dans l'univers des cartes graphiques ? La société Bolt Graphics s'offre actuellement un coup de buzz avec l'annonce du GPU Zeus.

La startup californienne n'y va pas de main morte et affirme ainsi que son nouveau GPU est capable de performances jusqu’à dix fois supérieures à celles de la GeForce RTX 5090 de Nvidia dans certains domaines spécifiques. Avec une architecture multi-chiplet innovante et un focus sur le ray tracing et les calculs scientifiques, Zeus pourrait bien rebattre les cartes d'un marché principalement dominé par le duopole Nvidia/AMD.

Une architecture innovante pour des performances hors normes

Le GPU Zeus repose sur une architecture multi-chiplet avancée, une technologie qui permet d’intégrer plusieurs unités de traitement sur une même carte. Cette conception offre une flexibilité et une puissance accrues, adaptées aux charges lourdes comme le ray tracing et les calculs FP64. Bolt Graphics n'évoque d'ailleurs pas seulement une, mais trois variantes de sa carte graphique.

Par exemple, le modèle d’entrée de gamme Zeus 1c26-032 intègre :

32 Go de mémoire LPDDR5X avec une bande passante de 273 Go/s.

de mémoire avec une bande passante de 273 Go/s. Un support pour jusqu’à 128 Go de mémoire DDR5 via deux slots SO-DIMM.

via deux slots SO-DIMM. Un chiplet d’E/S avec un port QSFP-DD pour des connexions réseau ultra-rapides (400/800 GbE).

Les versions plus avancées, comme le Zeus 4c26-256, vont encore plus loin avec quatre unités de traitement, jusqu’à 256 Go de mémoire LPDDR5X et une capacité maximale impressionnante de 2 To de mémoire DDR5.

Des performances qui éclipsent la RTX 5090

Bolt Graphics affirme que le GPU Zeus surclasse largement la GeForce RTX 5090 dans des tâches spécifiques. Voici quelques chiffres clés avancés par la marque :

Ray tracing : jusqu’à 77 gigarays pour le modèle d’entrée de gamme contre seulement 32 gigarays pour la RTX 5090.

jusqu’à 77 gigarays pour le modèle d’entrée de gamme contre seulement 32 gigarays pour la RTX 5090. Calcul FP64 : performances atteignant 5 TFLOPS contre 1,6 TFLOPS pour Nvidia.

performances atteignant 5 TFLOPS contre 1,6 TFLOPS pour Nvidia. Efficacité énergétique : consommation réduite à seulement 120 W pour le modèle Zeus d’entrée de gamme contre 575 W pour la RTX 5090.

Des chiffres, qui, sur le papier pourraient effectivement intéresser les professionnels dans des secteurs bien spécifiques. Car si Bolt Graphics prend la RTX 5090 en point de comparaison, c'est surtout pour faire le buzz...

Un focus sur les usages professionnels

Contrairement aux cartes graphiques traditionnelles orientées gaming, Zeus cible principalement les professionnels. Ses domaines d’application incluent :

Rendus haute qualité : idéal pour l’industrie cinématographique et les animations complexes.

idéal pour l’industrie cinématographique et les animations complexes. Simulations scientifiques : adapté aux calculs intensifs comme la modélisation électromagnétique ou les recherches en photonique.

adapté aux calculs intensifs comme la modélisation électromagnétique ou les recherches en photonique. Centres de données : grâce à ses ports réseau ultra-rapides et sa gestion optimisée des données massives.

Cependant, cette orientation professionnelle limite son intérêt pour les joueurs traditionnels, car Zeus ne prend pas en charge les techniques de rendu classiques comme les unités TMU ou ROP. Pas question donc de voir le secteur du gaming impacté par le lancement de ce type de cartes, du moins pas au niveau des joueurs.

Les défis à relever pour Bolt Graphics

Malgré ses promesses impressionnantes, le GPU Zeus fait face à plusieurs obstacles majeurs :

Soutien logiciel limité : Contrairement à Nvidia avec CUDA ou AMD avec ROCm, Bolt Graphics manque encore d’un écosystème logiciel robuste.

Contrairement à Nvidia avec CUDA ou AMD avec ROCm, Bolt Graphics manque encore d’un écosystème logiciel robuste. Domaine d’application restreint : Les performances exceptionnelles sont limitées au ray tracing et au calcul FP64.

Les performances exceptionnelles sont limitées au ray tracing et au calcul FP64. Cout potentiel élevé : Avec ses spécifications haut de gamme, Zeus pourrait être inaccessible pour une large partie du marché.

Bolt Graphics devra également convaincre les développeurs d’adopter sa plateforme en fournissant des outils robustes et une compatibilité avec des standards comme Vulkan ou OpenCL. Le chemin s'annonce donc long et complexe pour la startup, mais l'idée de sortir du duopole actuel pourrait séduire les professionnels... D'ailleurs, la dynamique est déjà en marche depuis l'incursion d'Intel sur le secteur des GPU haut de gamme. Reste à savoir si Zeus saura séduire les professionnels.