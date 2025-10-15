À l'occasion de son événement de lancement exceptionnel qui se termine le 28 octobre, découvrez le tout nouveau graveur laser Mecpow M1, disponible en version 3,5 W et 5 W.

Le M1 est un graveur laser compact et prêt à l'emploi, conçu pour libérer votre créativité en toute sécurité et rendre la personnalisation d'objets enfin simple et accessible.

Une créativité sur plus de 300 matériaux

Le M1 n'est pas limité à un seul type de projet. Sa polyvalence vous permet d'explorer de nombreuses possibilités :

Gravure et découpe : il peut couper avec aisance du contreplaqué (jusqu'à 3 mm) et du bois de pin (jusqu'à 5 mm).





il peut couper avec aisance du contreplaqué (jusqu'à 3 mm) et du bois de pin (jusqu'à 5 mm). Gravure sur métal : grâce au module infrarouge optionnel (1,2 W).





grâce au module infrarouge optionnel (1,2 W). Surface de travail (100 x 100 mm) : ses dimensions sont parfaites pour les petits objets et les projets de personnalisation : porte-clés, coques de téléphone, petites plaques décoratives, autocollants, etc.

La sécurité avant tout : certification Classe 1

L'une des plus grandes forces du M1 est sa conception axée sur la sécurité, ce qui le rend idéal pour un usage domestique :

Protection intégrale : son boîtier entièrement fermé filtre 99 % de la lumière laser, protégeant vos yeux sans nécessiter de lunettes de sécurité supplémentaires.





son boîtier entièrement fermé filtre 99 % de la lumière laser, protégeant vos yeux sans nécessiter de lunettes de sécurité supplémentaires. Arrêt automatique : le système se met en pause instantanément si le couvercle est ouvert, garantissant une utilisation sans risque.





le système se met en pause instantanément si le couvercle est ouvert, garantissant une utilisation sans risque. Haute précision : avec une précision de 0,1 mm, il reproduit fidèlement les détails les plus fins, des motifs complexes aux textes minuscules.

Prêt à l'emploi : Idéal pour les débutants

Le M1 est pensé pour une prise en main immédiate. Aucun montage n'est requis, le graveur est livré préassemblé. Grâce à ses 4 boutons de commande et à des paramètres pré-enregistrés pour divers matériaux, les premiers résultats sont rapides et réussis, même sans expérience.

Compatibilité universelle et contrôle flexible

Le M1 s'adapte à votre façon de travailler :

Mode en ligne et hors ligne : travaillez connecté à votre ordinateur ou transférez vos fichiers via Wi-Fi ou câble USB pour une utilisation autonome.





travaillez connecté à votre ordinateur ou transférez vos fichiers via Wi-Fi ou câble USB pour une utilisation autonome. Contrôle multi-plateforme : pilotez le graveur depuis un PC, une tablette ou même votre smartphone.





pilotez le graveur depuis un PC, une tablette ou même votre smartphone. Logiciels de référence : il est compatible avec les logiciels plébiscités comme Lightburn et LaserGRBL, ainsi qu'avec CutLabX, vous offrant une flexibilité maximale.

Design compact et portable

Léger et mobile, le M1 ne pèse seulement que 2,4 kg et son design compact lui permet de trouver sa place partout, même dans les espaces les plus réduits.

Un écosystème évolutif pour une créativité sans limites

Le M1 peut grandir avec vos ambitions grâce à une gamme d'accessoires optionnels :

Module Infrarouge R1 : pour débloquer la gravure sur tous les types de métaux.





pour débloquer la gravure sur tous les types de métaux. Rouleaux rotatifs (G3 Pro/G5) : pour graver sur des objets cylindriques comme des verres, des bouteilles ou des vases.





pour graver sur des objets cylindriques comme des verres, des bouteilles ou des vases. Purificateur de fumée : pour un environnement de travail plus sain et sans odeurs, en filtrant 99,97 % des particules.

Vous pouvez retrouver le graveur laser Mecpow M1 sur :

1. Geekmaxi à 115 € pour la version 3,5 W ou 132 € pour la version 5 W avec le code NewM1

2. Amazon à 143,99 € pour la version 3,5 W ou 161,99 € pour la version 5 W avec le code ZVT26O5Q

3. Le site officiel Mecpow à 153,99 € pour la version 5 W (remise automatique au panier)