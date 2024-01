Aujourd'hui, focus sur le graveur laser Swiitol C18 Pro.

Il offre une vitesse de 30 000 mm par minute et la zone de focus du laser est ici compressée à 0,08 x 0,08 mm, pour un découpage et une gravure encore plus rapides que sur les autres modèles.

La machine fournit une puissance totale de 90 W et dispose d'une grande surface de travail de 400 x 400 mm.

Le C18 Pro garantit des gravures détaillées et fines grâce aux 18 W de puissance optique en sortie, au laser à longue distance focale et au spot de 0,01 mm.



Il peut ainsi couper facilement de nombreux types de bois, de l'acrylique, de l'acier inoxydable, du métal, de la céramique, du verre, etc.

La glissière et la chaîne "chenille" permettent de diminuer les vibrations, améliorant ainsi la précision et la stabilité.

Un filtre panoramique protège vos yeux de la lumière ultraviolette et l'appareil dispose de plusieurs fonctions de sécurité comme une alarme incendie, un système de verrouillage, un bouton d'arrêt d'urgence, etc.

Le graveur peut être contrôlé avec l'application Swiitol dédiée.





Le graveur laser Swiitol C18 Pro est en promotion à 361,25 € au lieu de 611,35 €, soit une remise de 40% sur le site officiel Swiitol. Livraison gratuite de l'UE en 3 à 5 jours.

Vous pouvez bénéficier d'un coupon de 4,63 € si vous partagez la page du produit sur vos réseaux, et également d'un coupon de réduction supplémentaire de 5% si vous vous abonnez à la newsletter Swiitol.