Pour ceux qui ne connaissent pas la marque AlgoLaser, cette dernière vise le passionné aguerri ou encore la petite entreprise en proposant des graveurs laser de qualité, avec une utilisation simple et rapide, et avec à disposition un service d'installation et d'assistance après vente de qualité, de quoi disposer de solutions de gravure et de découpe de qualité. Vous avez également la possibilité de faire personnaliser vos machines (à la demande).

La technologie de gravure laser a parcouru un long chemin depuis ses débuts, et le nouveau modèle AlgoLaser Alpha 22 W en est un exemple éclatant. Cette machine de gravure laser de pointe est en train de redéfinir les normes en matière de précision, de vitesse et de polyvalence dans le domaine dans ce segment.

Une révolution ?

L'AlgoLaser Alpha 22W, développé par l'entreprise éponyme, représente une avancée significative dans le domaine de la gravure laser. Avec une puissance de 22 Watts, cette machine offre une bonne performance dans la gravure et la découpe de matériaux variés, tels que le bois, le métal, le plastique, le verre et bien d'autres encore.

L'une des caractéristiques les plus intéressantes de l'AlgoLaser Alpha 22 W est sa précision inégalée. Grâce à sa technologie de pointe, elle est capable de réaliser des gravures détaillées avec une grande netteté et une résolution exceptionnelle. De plus, sa polyvalence permet aux utilisateurs de travailler avec divers matériaux et de créer une variété de designs, du simple texte aux images complexes. De plus, vous pourrez graver et découper des pièces d'un format de 400 x 400 mm au maximum.

Utilisant la technologie avancée COS de deuxième génération, la combinaison de faisceaux polarisés améliore la performance du faisceau laser de 40%. Par rapport aux modules laser classiques de 20 W, la technologie COS comprime les spots laser, qui passent d'un rectangle à un carré, avec un rapport proche de 1:1 à la fois à faible (30%) et à forte puissance (100%), ce qui permet au final une taille du spot réduite de 40 (0,08*0,07 mm à 30% de puissance, 0,16*0,14 mm à 100 %).

Vitesse et efficacité

Sa puissance de 22 Watts lui confère une vitesse de gravure améliorée par rapport aux modèles précédents. Cela permet de terminer les projets de gravure en un temps réduit, tout en maintenant une qualité de sortie optimale. Cette efficacité accrue est particulièrement avantageuse pour les entreprises et les artisans qui souhaitent augmenter leur productivité.

Convivialité et interface intuitive

Outre ses performances, le graveur laser AlgoLaser Alpha 22 W se distingue également par son interface conviviale et intuitive. Son logiciel de contrôle offre une expérience utilisateur fluide, permettant de créer et d'exécuter les projets de gravure avec facilité. Des fonctionnalités telles que le positionnement précis, la prévisualisation en temps réel et la gestion des paramètres garantissent une expérience de gravure optimale.

Applications et perspectives futures

L'appareil trouve des applications dans divers domaines, allant de l'industrie de la signalétique et de la personnalisation d'objets à la fabrication de bijoux et à la réalisation d'œuvres d'art uniques. Sa polyvalence, sa vitesse et sa précision en font un outil de choix pour ceux qui cherchent à ajouter une dimension créative à leurs projets.

L'avenir de la gravure laser s'annonce prometteur, notamment avec des machines de la sorte.

Vous trouverez le AlgoLaser Alpha 22 W à 744,95 € chez Geekberry. La livraison est offerte, et effectuée sous 5 à 10 jours. A noter que pour les 10 premières commandes, vous recevrez un cadeau d'une valeur de 128 € avec une licence LightBurn gratuite d'un an et un panneau nid d'abeille de 400*400 mm. Et pour les commandes entre la 11e et la 300e recevez un panneau nid d'abeille 400*400 mm d'une valeur de 73 €. Enfin, cette promotion est valable du 14 août 2023 8h au 14 septembre 8h.

Dernier point, Gearberry organise une opération spéciale pour la rentrée scolaire "Back to School", du 15 au 30 août, accessible sur cette page dédiée.

Au menu 8 cadeaux gratuits, d'une valeur allant jusqu'à 1400 €, 50% de réduction pendant la vente flash, économisez jusqu'à 200 €, la livraison gratuite,... à vous par exemple un ordinateur portable ou une imprimante 3D à partir de 180 € !