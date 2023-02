ATEZR est une entreprise spécialisée dans la gravure laser depuis plusieurs années. Cette société met un point d'honneur à développer ses machines de gravure laser, avec quelques-unes des dernières technologies en la matière.

Nous vous présentons aujourd'hui le graveur laser ATEZR P10 Combo. Cette graveuse possède une surface de travail de 430 x 430 mm, une des plus grandes zones de travail dans son segment. Équipée d'un laser de 12W, elle est capable de découper 10 mm de bois sans problème dans un temps moitié moins long qu'un laser 5W classique. Grâce à son rouleau automatique, vous pourrez même graver des cylindres.

Ce graveur laser prend en charge Lightburn, ce fameux logiciel dédié à la gravure laser, ainsi que lasergrbl. ATEZR a également développé une application qui se nomme Atezr Laser et qui vous permet de gérer votre graveuse via votre mobile. Il est également possible de lancer une impression hors ligne.

La vitesse maximale de gravure se situe autour des 400 mm/s et, pour éviter toute émanation de fumée toxique ou de mauvaise odeur, la tête du laser comporte une bouche d'aspiration, ce qui permet également d'avoir un rendu plus propre que s'il n'y en avait pas.

Ce graveur laser ATEZR P10 est actuellement vendu au petit prix de 615 € au lieu de 805 € après application du coupon de réduction de 189,51 € disponible sur la page produit. La livraison est gratuite vers la France dans un délai de 5 à 7 jours.