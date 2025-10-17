Creality Falcon A1 Pro 20 W

Le Creality Falcon A1 Pro est un graveur laser de 20 W capable de travailler avec plus de 300 matériaux différents, dont le bois, l’acrylique, l’acier inoxydable, le cuir, le tissu ou encore le bambou. Sa puissance et sa précision permettent d’obtenir des découpes nettes et des gravures détaillées, quel que soit le projet.

Grâce à une vitesse de découpe pouvant atteindre 600 mm/s, le Falcon A1 Pro combine rapidité et précision, même lors de travaux complexes. Son système d’autofocus assisté par IA, doté d’une caméra et d’un télémètre laser, ajuste la mise au point automatiquement en moins de trois secondes avec une précision de 0,076 mm.

La caméra intelligente intégrée facilite le positionnement des motifs directement sur l’écran tactile, offrant une visualisation en temps réel et un alignement parfait pour un rendu au millimètre près.

L’application Falcon Design permet de contrôler la machine à distance depuis un smartphone : il est possible de suivre la découpe en direct, de détecter les risques d’incendie ou encore de créer des vidéos en accéléré de ses réalisations.

L’appareil dispose enfin d’un écran tactile de 4,3 pouces qui offre un contrôle direct sur les paramètres, la prévisualisation et le lancement des projets sans passer par un ordinateur.

Retrouvez le Creality Falcon A1 Pro 20 W à seulement 699 € grâce au code NNNFRFA1P sur Geekbuying, avec la livraison gratuite depuis l'Allemagne (prix officiel 1 179 €).





On peut également trouver le Falcon A1 Pro et le modèle d'entrée de gamme A1 à prix réduit en packs avec accessoires :