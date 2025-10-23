Si vous avez décidé de plonger dans le monde de la découpe et de la gravure laser, sachez qu'il s'agit d'une étape passionnante ! Mais avec la gamme de machines disponibles, choisir le bon modèle peut être le plus grand obstacle. Faut-il commencer par un modèle d'entrée de gamme ou investir dans une machine professionnelle ultra-puissante ?

Falcon, une sous-marque de Creality dédiée à la gravure laser haute performance, continue de repousser les limites, permettant aux amateurs, aux passionnés de DIY et aux professionnels de donner vie à leurs idées les plus audacieuses.

Comprendre vos besoins

Avant d'examiner les spécifications, posez-vous ces questions :

Que vais-je créer principalement ? (par exemple, cadeaux personnalisés, art complexe, produits commerciaux)

Quels matériaux vais-je utiliser ? (par exemple, bois, cuir, acrylique, métal anodisé, verre)

Est-ce pour un hobby, une petite entreprise ou de la production ?

Vos réponses vous orienteront directement vers le bon modèle Falcon. Voici comment leurs séries se décomposent :

La Série A1 (A1 10 W / A1 PRO 20 W) : votre entrée dans le monde du laser, alliant sécurité, simplicité et performances impressionnantes.

La Série Falcon2 Pro (40 W et 60 W) : le choix des professionnels pour un travail de haute précision sur une plus large gamme de matériaux.

Plongeons dans les détails.

1. Pour les débutants et amateurs : la Série Falcon A1

Falcon A1 (10 W) - Votre point de départ créatif

Idéale pour les utilisateurs novices, la A1 10 W rend l'accès au monde de la gravure laser sûr, simple et abordable.

Parfait pour : les amateurs, les étudiants et les familles.

Matériaux Clés : bois, cuir, papier, carton, acrylique foncé.

Créez : sous-verres personnalisés en bois, étiquettes en cuir gravées et coques de téléphone en acrylique sur mesure.



Falcon A1 Pro (20 W) - Améliorez votre production et votre gamme de matériaux

Le double de puissance pour des vitesses plus rapides et la capacité de travailler avec des matériaux plus épais. Débloquez encore plus de possibilités, y compris la gravure directe sur métal, grâce à la tête laser infrarouge 2 W en option, l'outil parfait pour développer vos compétences et étendre votre potentiel créatif ou commercial.

Parfait pour : les créateurs avancés, les petites boutiques Etsy et les créateurs travaillant avec divers matériaux.

Matériaux clés : tous les matériaux A1, plus la capacité de couper efficacement le bois et l'acrylique plus épais. Excellent pour la gravure sur pierre, verre, céramique et métal.

Créez : puzzles complexes en bois, enseignes en acrylique multicouches, verrerie gravée et gravures précises sur des métaux comme l'acier inoxydable et l'aluminium anodisé.

2. Pour les professionnels : la Série Falcon2 Pro (40 W / 60 W)

Lorsque votre passion exige des capacités de niveau professionnel, vous avez besoin d'un outil qui maîtrise une plus large gamme de matériaux. La série Falcon2 Pro, avec sa puissance laser nettement supérieure, est conçue pour gérer des matériaux plus durs, plus denses et plus variés, repoussant les limites de ce que vous pouvez créer.

Parfait pour : les ateliers professionnels et les entreprises commerciales.

Force principale : maîtrise le plus large éventail de matériaux, capable de graver sur des métaux comme l'acier inoxydable et l'aluminium anodisé, tout en coupant et gravant sans effort l'acrylique épais, les bois durs, les composites et la pierre.

Prêt à choisir ?

