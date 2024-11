Ce sont les derniers jours du Black Friday chez Geekbuying : jusqu’au 1er décembre, bénéficiez de réductions exceptionnelles, de nouvelles offres flash toutes les 72 heures et participez à des tirages au sort.

Profitez également des codes promo suivants :

-50 € dès 550 € d'achat : 24NOV11S1

-25 € dès 300 € d'achat : 24NOV11S2

-15 € dès 200 € d'achat : 24NOV11S3

-10 € dès 100 € d'achat : 24NOV11S4

-5 € dès 50 € d'achat : 24NOV11S5

De plus, une remise supplémentaire vous est offerte si vous payez via PayPal ou carte bancaire : 20 € dès 700 €, 10 € dès 400 € et 5 € dès 200 €.

Voici un dernier focus consacré aux graveurs laser pour cette fin de Black Friday chez Geekbuying.

On commence avec le Creality Falcon2 40 W.

Il est doté de la technologie de compression ponctuelle FAC, lui permettant de découper une feuille d’acier inoxydable de 0,05 mm en un seul passage tout en offrant une vitesse de gravure exceptionnelle de 25 000 mm/min sur une surface étendue de 400 x 415 mm. Son faisceau laser puissant est également capable de réaliser des gravures colorées sur acier inoxydable.

Côté sécurité, le Falcon2 se distingue par un système avancé à trois niveaux. Il intègre un contrôle du débit d’air avec un affichage du volume ajustable, une surveillance de l’objectif capable de déclencher une alarme en cas de saleté détectée, ainsi qu’une protection contre les incendies, avec alarme et arrêt automatique si de la fumée est détectée.

Pour une efficacité optimale, l’assistance pneumatique peut être ajustée manuellement via un bouton ou configurée automatiquement grâce au logiciel LightBurn, garantissant une élimination efficace de la fumée et une protection accrue de la lentille laser.

Le graveur permet de créer hors ligne grâce à une carte TF intégrée et offre un aperçu dynamique des projets. Compatible avec les systèmes d’exploitation Windows et macOS, il fonctionne parfaitement avec des logiciels de gravure populaires comme LaserGRBL et LightBurn.

Le graveur laser Creality Falcon2 40W est disponible en pack avec lit laser H44 + boîtier ignifuge FC1 à 779 € grâce au code NNNFRCF240W avec livraison gratuite depuis la Pologne. Une remise supplémentaire de 20 € sera également appliquée automatiquement au moment du paiement.

Voici quelques autres graveurs laser en promotion pour le Black Friday Geekbuying :

