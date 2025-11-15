Geekbuying lance son Black Friday 2025 en avance jusqu'au 20 novembre avec des promotions majeures allant jusqu'à 70% !

Pour maximiser vos économies, le site propose une série de codes de réduction :

-5 € dès 50 € : 25NOVS01

-15 € dès 150 € : 25NOVS02

-30 € dès 350 € : 25NOVS03

-40 € dès 500 € : 25NOVS04

-60 € dès 650 € : 25NOVS05





D'autres coupons spécifiques en quantité limitée sont également à récupérer sur la page d'accueil pour certaines catégories (électronique grand public, énergie portable, sport & plein air...)

Et afin de garantir une réception rapide sans frais supplémentaires, Geekbuying assure la livraison gratuite depuis ses entrepôts situés dans l'UE.

Pour commencer cette période de pré-Black Friday sur le site, on se concentre aujourd'hui sur les populaires graveurs laser de Creality, avec un top 5 des modèles incontournables déjà en promotion.

1. Creality Falcon A1 10W

Le Creality Falcon A1 est un graveur laser de 10W certifié Classe 1 qui se distingue par sa rapidité, atteignant 600 mm/s grâce à une architecture CoreXY, et par sa grande simplicité d'utilisation.

Une caméra intégrée permet une surveillance en temps réel et un positionnement visuel précis pour la personnalisation de masse, tandis qu'un système de détection intelligente des matériaux (via code QR) ajuste automatiquement les paramètres de coupe ou de gravure, évitant les réglages manuels.

Avec un spot laser compressé (0,06-0,08 mm) pour des gravures détaillées, il est capable de couper 5 mm de tilleul en un seul passage sur sa surface de travail de 305 x 381 mm.

➡️ Vous pouvez obtenir le Creality Falcon A1 10W à 399 € grâce au code NNNFRBMPA1

2. Creality Falcon A1 Pro 20W

Le Falcon A1 Pro intègre une surveillance à distance via une application mobile, vous tenant informé de la progression où que vous soyez. Une avancée majeure est son autofocus IA qui, en combinant caméra et télémétrie laser, verrouille la mise au point en moins de 3 secondes avec une précision de ±0,012", même sur des objets irréguliers.

Un écran tactile intelligent, à l'interface de type smartphone, permet de gérer les projets et de lancer des gravures directement depuis un téléphone, sans nécessiter de PC. L'appareil atteint une vitesse de gravure élevée de 600 mm/s** et est doté d'un système de sécurité à 8 couches. Il s'intègre parfaitement à l'écosystème Creality, incluant les matériaux, les accessoires rotatifs et les logiciels, pour un flux de travail simplifié et plus fluide.

➡️ Le Creality Falcon A1 Pro 20W est en promotion à 699 € avec le code NNNFRFA1P

3. Pack Creality Falcon A1 10W + Purificateur de fumée Mecpow P50

Le Creality Falcon A1 10W est ici accompagné du purificateur de fumée P50 de Mecpow.

Le purificateur utilise un moteur sans balais de 50W pour une aspiration puissante, capturant efficacement fumée et particules. Son atout majeur est un système de filtration à trois couches (préfiltre, filtre HEPA moyen, charbon actif) qui purifie l'air avec une efficacité remarquable de 99,97%.

Conçu pour être totalement étanche, son boîtier et sa mousse de protection empêchent toute fuite de fumée. Il offre une grande flexibilité grâce à trois modes de vitesse (basse, moyenne, élevée) tout en conservant un fonctionnement silencieux.

➡️ Le pack Creality Falcon A1 10W + Purificateur de fumée Mecpow P50 est disponible à 469 € grâce au code NNNFRA1P50

4. Creality Falcon2 Pro 40W

Le Creality Falcon2 Pro est un graveur laser de Classe 1, sécurisé par un châssis fermé et un capot filtrant anti-radiation. Il peut basculer entre deux modes : un mode 40W (pour la découpe) et un mode 22W (pour la gravure précise).

Il intègre des sécurités actives comme la détection de flamme, la surveillance de la lentille (arrêt auto si sale) et un système Air Assist pour optimiser les découpes.

Une caméra intégrée facilite le positionnement précis des motifs sur la surface de 400 x 415 mm. Le caisson est compatible avec un extracteur d'air et un module rotatif.

➡️ Le Creality Falcon2 Pro 40W est à 949 € grâce au code NNNFR020CR

5. Creality Falcon2 Pro 60W

Par rapport à la version 40W, le Falcon2 Pro 60W va plus loin et offre trois modes : 60W (découpe extrême), 40W (standard) et 22W (précision).

Son mode 60W, atteint en combinant douze lasers de 5,5W, offre une puissance de coupe exceptionnelle, capable de trancher 0,2mm d'acier inoxydable ou 30mm d'acrylique en un seul passage.

➡️ Obtenez le Creality Falcon2 Pro 60W à 1 399 € avec le code NNNFRFC2P60

Rendez-vous sur le guide d'achat du Black Friday Geekbuying pour retrouver le calendrier des événements et les astuces pour faire encore plus d'économies.