Commençons avec le graveur laser Creality Falcon2 40W.

Grâce à la technologie de compression ponctuelle FAC, il peut découper une feuille d'acier inoxydable de 0,05 mm en un seul passage et offre une vitesse de gravure ultra-rapide de 25 000 mm/min sur une surface de 400 x 415 mm. Utilisant un faisceau laser puissant, il est également capable de réaliser des gravures colorées sur de l'acier inoxydable.

Le Creality Falcon2 dispose d'un système de sécurité triple avec contrôle du débit d'air avec affichage du volume actuel ajustable, surveillance de l'objectif avec une alarme en cas de saleté détectée et protection contre les incendies avec une alarme et un arrêt automatique en cas de détection de fumée.





De plus, il est possible d'ajuster manuellement l'assistance pneumatique à l'aide d'un bouton, ou de le faire automatiquement via LightBurn, garantissant ainsi l'élimination de la fumée et la protection de la lentille laser.

Le Falcon2 permet la création hors ligne et offre un aperçu dynamique grâce à sa carte TF intégrée. Il est compatible avec la plupart des systèmes d'exploitation, tels que Windows et macOS, ainsi qu'avec des logiciels tels que LaserGRBL et LightBurn.

Lancé au prix initial de 1999 € et actuellement proposé à 1279 € sur le site officiel, vous trouverez le Creality Falcon2 40W au prix exceptionnel de seulement 859 € sur Geekbuying avec le code NNNFRCF40 et avec la livraison gratuite depuis l'Europe en quelques jours. Une excellente affaire !





Et voici d'autres modèles de graveurs laser disponibles à prix réduit :