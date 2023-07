GearBerry, un revendeur chinois possédant des entrepôts en Europe, nous fait profiter de 3 très intéressantes offres sur des graveuses laser. En effet, avec de telles possibilités, vous pourrez bénéficier du prix asiatique avec un temps de livraison européen.

Commençons par le graveur laser Twotrees TS2. Cette graveuse laser possède un laser d'une puissance de 10 W et une surface de travail de 450 x 450 mm. Elle peut graver du bois, de l'acrylique, du papier, de l'inox et bien d'autres matériaux. Elle peut également couper 6 mm de bois ou 3 mm d'acrylique. Le montage est facile, en une quinzaine de minutes, et la consommation reste correcte avec 96 W.

Ce graveur laser Twotrees TS2 est proposé à 379 $ (348 €) avec le code GB20off chez GearBerry. La livraison est gratuite depuis l'Europe.





Continuons avec le graveur Sculpfun S30 Pro Max. Il est équipé d'un laser puissant de 20 W pouvant découper de nombreux matériaux tels que le bois, le cuir, le plastique, le verre, l'acrylique et même certains métaux. Il affiche une surface de travail de 410 x 400 mm. L'interface utilisateur est intuitive et vous permet de contrôler facilement les paramètres de gravure et de découpe. De nombreuses possibilités de connexion sont présentes, du Wi-Fi au Bluetooth en passant par le câble USB.

Ce graveur Sculpfun S30 Pro Max est commercialisé 679 $ (623 €)avec le code GB20off chez GearBerry. La livraison est offerte depuis un entrepôt européen.





Enchainons avec la graveuse laser Ortur Laser Master 3. Cette machine dispose d'une surface de gravure de 400 x 400 mm et peut traiter de multiples matériaux, comme le bois et l'acrylique, qu'elle peut également découper. Son laser de 10 W vous octroie une grande précision de travail.

Cette graveuse laser Ortur Laser Master 3 est disponible pour 529 $ (485 €) avec le code GB20off chez GearBerry. Pas de frais supplémentaires pour la livraison, depuis l'Europe.





Terminons avec l'imprimante 3D Easythreed K7. Cette imprimante 3D pour enfant dispose d'une surface d'impression de 100 x 100 x 100 mm et se qualifie par son côté silencieux. Elle ne possède pas de plateau chauffant et son interface est très simpliste, idéale pour initier vos enfants, ou vous-même, dans l'impression 3D.

Cette imprimante 3D Easythreed K7 est vendue 69 $ (63 €) avec le code GB20off. La livraison est également offerte, depuis l'Union européenne.