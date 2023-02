Le graveur laser Ray5 20W de chez LONGER est équipé d'un laser de 20W qui consomme seulement 120W. Cette conception offre des possibilités d'une coupe profonde en une seule passe et une gravure plus lisse. Avec une puissance élevée et une vitesse de gravure importante, de l'ordre de 166 mm/s, cette graveuse laser vous permettra de couper jusqu'à 15 mm de bois, 8 mm d'acrylique et 0,05 mm d'acier inoxydable.

Sa technologie laser ultra fine permet d'obtenir des lignes plus étroites, une texture plus claire et des impressions plus délicates. Le faisceau laser à haute énergie de 20 W oxyde instantanément la surface métallique, apportant une grande palette de couleurs.

Le Ray5 20W dispose d'un écran tactile de 3,5 pouces pour une utilisation hors ligne et de capteurs de fin de course sur les axes X et Y.

Il est également doté de cinq protections de sécurité telles que les protections anti déplacement (bascule), anti feu, anti déconnexion et anti rayonnement (filtre panoramique de protection pour les yeux, entre autres)

Le module laser 20W est équipé d'une lentille de protection remplaçable et d'un capot anti-poussière afin d'empêcher la fumée de polluer la lentille et, ainsi, d'améliorer considérablement sa durée de vie.

En conclusion, ce graveur laser fournit une belle fiche technique, avec une surface d'impression de 375 x 375 mm et une tolérance sur l'axe Z de 47 mm max. Son adaptabilité en termes de connexions et sa mobilité vous permettront de graver tout type de support, en tout lieu.

Le graveur laser Ray5 20W est vendu au prix réduit de 799,99 $ au lieu de 1199 $ (soit environ 750 €) sur le site officiel de LONGER, avec la livraison gratuite en France. De plus, la pompe Air assist est offerte pour toute commande passée avant le 28 février 2023.

