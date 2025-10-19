Mecpow X4 Pro 22 W

Le Mecpow X4 Pro est un graveur laser de précision disponible avec une tête laser de 22 W ou 40 W. Certifié FDA Classe 1, sa large surface de travail de 400 x 415 mm permet de graver ou découper avec efficacité tout en garantissant une protection optimale.

Le modèle 22 W, doté d’un spot laser de 0,08 x 0,1 mm, assure une finesse de gravure remarquable sur le bois, l’acrylique ou l’acier inoxydable, tandis que la version 40 W, plus puissante, s’adresse aux utilisateurs recherchant des capacités de coupe supérieures.

La sécurité a été particulièrement soignée : le couvercle rouge filtrant la lumière laser protège les yeux, un verrou arrête automatiquement le travail dès l’ouverture du capot, et plusieurs dispositifs (capteur de flamme, détecteur d’inclinaison, arrêt d’urgence et interrupteurs de fin de course) assurent une utilisation sans risque.

Sa caméra intégrée facilite le positionnement précis des motifs, tandis que le système Air Assist souffle les débris pour une découpe plus nette. Une option de purification d’air, disponible en complément, permet de filtrer efficacement la fumée et la poussière. Le couvercle transparent offre une visibilité à 360° sur la zone de travail.

Le Mecpow X4 Pro se distingue également par son fonctionnement fluide et sa compatibilité étendue avec Windows, Mac, Linux, Android et iOS, ainsi qu’avec les logiciels LaserGRBL, LightBurn et MKSLaser. Il peut fonctionner hors ligne via carte TF ou Wi-Fi, et son interface simple rend la gravure accessible aussi bien aux débutants qu’aux professionnels.

Le Mecpow X4 Pro est disponible sur Geekbuying :

Les graveurs Mecpow et packs accessoires suivants sont également proposés en réduction en ce moment :