Initialement célébré en Chine, le Singles' Day a gagné en popularité dans de nombreux pays ces dernières années. Cet équivalent du Black Friday, qui se tient le 11 novembre, offre des réductions massives et des promotions sur une large gamme de produits. Comme chaque année, Geekbuying propose un accès anticipé à ses offres du Singles' Day avec des coupons exclusifs, des tirages au sort et la possibilité de gagner des G-coins, le tout durant la période précédant le 11 novembre.

Voici les codes promo disponibles :

-50 € dès 650 € d'achat : GKB2411EC50

-30 € dès 450 € d'achat : GKB2411EC30

-20 € dès 300 € d'achat : GKB2411EC20

-15 € dès 200 € d'achat : GKB2411EC15

-10 € dès 120 € d'achat : GKB2411EC10

-7 € dès 80 € d'achat : GKB2411EC07

-5 € dès 50 € d'achat : GKB2411EC05





-20 € dès 400 € d'achat : 24NOV11P1

-10 € dès 200 € d'achat : 24NOV11P2

Des coupons spécifiques pour certaines catégories sont également disponibles en quantité limitée :

-40 € dès 600 € d'achat dans la catégorie sports et plein air : 24NOVODE1

: -30 € dès 400 € d'achat dans la catégorie sports et plein air : 24NOVODE2

-30 € dès 400 € d'achat dans la catégorie : -15 € dès 200 € d'achat dans la catégorie sports et plein air : 24NOVODE3





-20 € dès 200 € d'achat dans la catégorie maison et jardin intelligents : 24NOVSHE1

: -15 € dès 150 € d'achat dans la catégorie maison et jardin intelligents : 24NOVSHE2

: -20 € dès 200 € d'achat dans la catégorie téléphones et accessoires : 24NOVSPE1

: -50 € dès 500 € d'achat dans la catégorie générateurs et énergie portable : 24NOVPS1

À noter que les codes généraux ne fonctionnent pas pour ces catégories, il faudra donc utiliser ces codes spéciaux pour profiter d'une réduction.



Découvrez ci-dessous notre sélection des meilleures offres.

On commence tout d'abord avec le graveur laser Mecpow X4 Pro 22W.

Certifié FDA Classe 1, il dispose d’un espace de gravure spacieux de 400 x 415 mm et d'un module laser de 22 W qui permet une gravure détaillée et précise, idéal pour des matériaux comme le bois de cerisier de 10 mm, l’acrylique opaque de 6 mm et l’acier inoxydable de 0,04 mm en un seul passage.

Côté sécurité, le Mecpow X4 Pro est équipé d'une coque rouge foncé transparente qui protège les yeux en filtrant la lumière laser. Un verrou interrompt le processus de gravure dès l'ouverture du couvercle et on trouve également un capteur de flamme, un bouton d'arrêt d'urgence, un capteur d’inclinaison et des interrupteurs de fin de course.

Une caméra intégrée assure un alignement précis de l'objectif, et le système Air Assist intégré élimine les débris pour des gravures nettes.

La conception du Mecpow X4 Pro permet une visibilité à 360° grâce à son couvercle transparent, et l'appareil est compatible avec de nombreux systèmes d’exploitation et logiciels (Windows, Mac, Linux, Android, iOS, MKSLaser, LaserGRBL, LightBurn). Il inclut des fonctionnalités comme l'aperçu en temps réel, une extraction efficace de chaleur et de fumée, un tiroir en métal pour réduire l’encombrement et la création hors ligne.

Retrouvez le graveur laser Mecpow X4 Pro 22W à 599 € grâce au code NNNFRX4PRO sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis la Pologne.





Voici maintenant le vélo électrique Kukirin V1 Pro.

Conçu avec un cadre en alliage d'aluminium léger et robuste, il est équipé d’un moteur de 350 W, peut atteindre une vitesse maximale de 45 km/h et offre une autonomie pouvant aller jusqu'à 45 km en mode assistance.

Pour une conduite sécurisée, il dispose de freins à disque avant et arrière complétés par un frein électrique, garantissant une puissance de freinage fiable et efficace.

Le vélo est également doté d'un écran LCD qui affiche la vitesse, le niveau de batterie et la distance parcourue, ainsi que d’accessoires pratiques tels qu'un panier avant, un porte-bagages arrière, une selle confortable, un garde-boue avant et un éclairage LED.



Le Kukirin V1 Pro est en promotion à 439 € grâce au code NNNFRV1PRO avec la livraison offerte depuis l'UE.





Et voici quelques autres promotions intéressantes pour l'avant-première du Singles' Day Geekbuying :

Aspirateur robot laveur ILIFE G9 à 79 € avec le code NNNFRG9 (3000Pa, bac à poussière 200 ml, navigation gyroscope, quatre modes de nettoyage, capteur infrarouge, capteur anti-chute, compatible Alexa / Google Home)

Console portable Retroid Pocket 4 Pro à 229 € avec le code NNNFRRP4P (écran tactile 4,7" 750 x 1334 px, 8 Go LPDDR4x + 128 Go UFS 3.1, Android 13, WiFi 6, Bluetooth 5.2, streaming Moonlight)

Retrouvez l'ensemble des informations et le déroulé des événements sur le guide spécial avant-première 11.11 Geekbuying ainsi que sur le guide ultime (en anglais) pour encore plus de détails.