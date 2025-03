La Méga Vente de Geekbuying est de retour avec des remises allant jusqu'à 80 % sur une large gamme de produits high-tech et d’équipements pour la maison. Pour maximiser vos économies, utilisez ces codes promotionnels :

-3 € dès 30 € avec 25MEGA05

-10 € dès 100 € avec 25MEGA04

-20 € dès 200 € avec 25MEGA03

-35 € dès 400 € avec 25MEGA02

-55 € dès 600 € avec 25MEGA01

En prime, profitez de réductions additionnelles en payant par PayPal, virement bancaire ou carte de crédit : 5 € offerts dès 200 € d'achat, 10 € dès 400 € et 20 € dès 700 €.

Aujourd'hui, zoom sur les graveurs laser Creality et Mecpow.

On commence avec le Creality Falcon2 Pro 40W.

Premier modèle de la marque à châssis fermé, il intègre un capot filtrant qui protège les yeux des radiations nocives tout en offrant une vue dégagée sur la gravure en cours.

Certifié laser de classe 1, il est équipé de trois modules de surveillance pour garantir une sécurité maximale : suivi de la circulation de l'air, surveillance de la lentille et détection des flammes.

Des indicateurs lumineux sur la tête du laser offrent des alertes en temps réel, tandis qu'un système Air Assist facilite la découpe en propulsant de l'air. Le Falcon 2 Pro détecte également l'encrassement de la lentille et arrête automatiquement le laser en cas de détection de flammes.

En matière de sécurité, il comprend des capteurs de fin de course bidirectionnels, un verrouillage du caisson, un bouton d'arrêt d'urgence et un système de détection de blocage.

Grâce à sa caméra intégrée, il permet de visualiser précisément la zone de travail, ce qui simplifie le positionnement des calques à graver ou à découper.

Avec une surface de travail de 400 x 415 mm, son compartiment fermé permet de le connecter à un système d'extraction ou à un module de filtration de l'air. Il est également compatible avec un accessoire de gravure rotatif, offrant ainsi une polyvalence accrue.

Vous pouvez obtenir le Creality Falcon2 Pro 40W à 1 029 € grâce au code NNNFRF2P + les 20 € de remise en payant, avec la livraison gratuite depuis la Pologne.



Et voici quelques autres modèles Creality et Mecpow, dont des packs avec accessoires en plus :

Découvrez le programme et toutes les informations sur la Méga Vente Geekbuying dans le guide dédié.