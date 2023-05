Commençons cette sélection avec la classique et reconnue graveuse laser Ortur Master 3.

Équipée d'un module laser 10 W, cette dernière propose une bonne puissance tout en ayant un refroidissement optimisé. La tête laser peut ainsi couper jusqu'à 20 mm d'épaisseur de bois et 30 mm d'acrylique.

Niveau performance, la vitesse de gravure atteint jusqu'à 20 000 mm/minute, le tout avec une grande précision de 0,01 mm, ce qui permet d'obtenir des gravures de qualité.

Ce graveur intègre des drivers améliorés permettant un couple élevé pour un fonctionnement en silence.

La surface de gravure est de 400 x 400 mm, et la machine propose de nombreuses fonctionnalités comme une sécurité optimale avec un interrupteur d'arrêt d'urgence, des verrous de sécurité, des détecteurs de mouvements anormaux, des capteurs de surpuissance et de surveillance de surtension.

Vous pourrez utiliser la Ortur Master 3 via son application mobile Laser Explorer en vous connectant à la graveuse grâce au WiFi.

Sur le site de Geekbuying, vous trouverez la Ortur Laser Master 3 en combo avec une pompe à air au prix exceptionnel de 445 € avec le code NNNFBDTORTUR3, sachant que la Ortur Laser Master 3 seule est affichée à 449 €. La livraison est gratuite depuis la Pologne.

Poursuivons avec le récent graveur laser Falcon2 de chez Creality qui dispose d'un laser d'une puissance de 22W offrant une capacité de coupe exceptionnelle. Vous pourrez couper du bois de 15 mm d'épaisseur en une seule passe, ou encore du plastique de 10 mm et de la tôle inox de 0,05mm d'un trait, sur une surface de travail de 400x415 mm.

La vitesse de gravure du Falcon2 est de 400 mm/s. Il dispose de l'air assist qui permet de régler manuellement le volume du flux d'air en continu via le bouton de la machine, tout en pouvant également régler automatiquement le flux d'air via LightBurn. Conçu pour éliminer la fumée et protéger la lentille laser pendant la gravure et la découpe, ce dispositif garantit un résultat plus propre.

Le Falcon2 possède 5 protections de sécurité, telles que l'interrupteur de fin de course bidirectionnel, la fonction d'arrêt actif, le verrouillage de sécurité, le bouton d'arrêt d'urgence et le couvercle de protection.

La graveuse laser Falcon2 permet enfin une gravure colorée lorsqu'il travaille sur des tôles en acier inoxydable, une grande palette de couleurs pouvant être appliquée sur la surface en faisant varier la puissance du faisceau.

Vous trouverez toujours chez Geekbuying le graveur laser Creality Falcon2 22W au prix réduit de 689 € avec le code NNNSOLDECRF2 et en prime un cadeau offert (lit laser en aluminium ACMER-E10 de 400mm*400mm). La livraison se fait depuis la Pologne gratuitement.





Terminons avec le Sculpfun S30 Pro Max qui est également un outil de gravure laser performant tant pour les amateurs que les professionnels grâce à ses nombreuses fonctionnalités et à sa facilité d'utilisation.

Equipé d'un laser puissant de 20W, le Sculpfun S30 Pro Max peut découper de nombreux matériaux tels que le bois, le cuir, le plastique, le verre, l'acrylique et même certains métaux.

Avec sa surface de travail de 410 * 400 mm, vous aurez de quoi réaliser des projets de grande envergure, d'autant plus que son système de guidage linéaire permet une grande précision et une stabilité optimales pendant la gravure et la découpe.

L'interface utilisateur est intuitive et vous pourrez contrôler facilement les paramètres de gravure et de découpe. De nombreuses possibilités de connexion sont présentes,du Wi-Fi au Bluetooth en passant par le câble USB.

La Sculpfun S30 Pro Max possède de nombreux capteurs de sécurité détectant automatiquement les mouvements et arrêtant le laser en cas de besoin.

Sur le site de Geekbuying, vous trouverez le graveur laser Sculpfun S30 Pro Max au prix réduit de 589 € avec le code NNNFRSOLDEPROMAX. La livraison est gratuite depuis la Pologne en quelques jours.

