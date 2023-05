Pour ceux qui ne connaissent pas ce revendeur, Gearberry est une entreprise spécialisée dans la vente en ligne d'accessoires et de gadgets innovants pour la vie quotidienne. Fondée par un groupe d'amis passionnés de technologie, l'entreprise se donne pour mission de proposer des produits de qualité, utiles et abordables, afin d'améliorer le quotidien de ses clients.

La sélection de produits proposée par Gearberry est soigneusement choisie pour répondre aux besoins et aux attentes des consommateurs. L'entreprise s'efforce de maintenir un haut niveau de satisfaction client en offrant un service client réactif et en assurant des livraisons rapides et fiables.





Commençons notre sélection par le Sculpfun S30 Pro Max, un outil de gravure laser performant et accessible, idéal pour les amateurs et les professionnels.

Le Sculpfun S30 Pro Max est une machine de gravure laser de pointe, conçue pour offrir une expérience de gravure et de découpe précise et polyvalente. Ce produit innovant s'adresse à la fois aux amateurs de bricolage et aux professionnels, grâce à ses nombreuses fonctionnalités et à sa facilité d'utilisation.

Le Sculpfun S30 Pro Max est équipé d'un laser puissant et précis, capable de graver et de découper une grande variété de matériaux, tels que le bois, le cuir, le plastique, le verre, l'acrylique et même certains métaux. Sa puissance maximale de 30 watts permet de réaliser des gravures et des découpes de haute qualité en un temps record.

La machine dispose également d'une surface de travail généreuse, offrant suffisamment d'espace pour réaliser des projets de grande envergure. De plus, son système de guidage linéaire assure une précision et une stabilité optimales lors de la gravure et de la découpe.

Le Sculpfun S30 Pro Max est conçu pour être facile à utiliser, même pour les débutants. Son interface utilisateur intuitive permet de contrôler facilement les paramètres de gravure et de découpe, tandis que son logiciel dédié offre une prise en main rapide et un large éventail de fonctionnalités.

La machine est également compatible avec diverses méthodes de connexion, telles que le Wi-Fi, le Bluetooth et le câble USB, permettant de l'utiliser avec une grande variété d'appareils et de systèmes d'exploitation.

La sécurité est un aspect essentiel du Sculpfun S30 Pro Max. La machine est équipée de capteurs de sécurité qui détectent automatiquement les mouvements et arrêtent le laser en cas de besoin. De plus, son boîtier robuste et sa conception soignée garantissent une utilisation fiable et durable.

Sur le site de Gearberry, vous trouverez le graveur laser Sculpfun S30 Pro Max au prix réduit de 720 € (779,99 $) avec le code gearberry20off. La livraison est gratuite depuis l'Europe en quelques jours.



Poursuivons avec la graveuse laser Ortur Master 3.

L'Ortur est équipée d'un module laser 10 W léger et stable qui présente une densité d'énergie optique 1,5 fois supérieure à ceux du marché tout en étant très léger avec seulement 250 g. Il assure une bonne puissance tout en ayant un refroidissement optimisé. La tête laser est capable de couper jusqu'à 20 mm d'épaisseur de bois et 30 mm d'acrylique.

Ce graveur laser est doté d'une très grande vitesse de gravure avec 20 000 mm/minutes, ce qui ne l'empêche pas d'avoir une grande précision de 0,01 mm offrant ainsi des gravures impeccables.

Il possède des drivers améliorés offrant un couple élevé pour une machine silencieuse.

Il propose une surface de gravage de 400 x 400 mm et diverses fonctionnalités comme une sécurité optimale avec un interrupteur d'arrêt d'urgence, des verrous de sécurité, des détecteurs de mouvements anormaux, des capteurs de surpuissance et de surveillance de surtension.

La Ortur Master 3 est également utilisable avec son application mobile Laser Explorer en vous connectant à la graveuse grâce au WiFi.

Sur le site de Gearberry, vous trouverez la Ortur Laser Master 3 au prix réduit de 628 € (679,99$) avec le code gearberry20off. La livraison est gratuite depuis l'Europe en quelques jours.



Terminons enfin avec le laser LONGER Ray5 10W qui est capable de graver et de découper de nombreux types de matériaux comme le papier, le plastique, les tissus, l'acrylique ou encore le bois.

Le laser Ray5 10W permet ainsi de personnaliser n'importe quels objets avec une surface de travail de 400 x 400 mm et une précision de gravure de 0,06 x 0,06 mm, le tout avec des détails soignés, et à une vitesse de 10 000 mm par minute.

La machine possède également une sécurité anti-incendie et stoppera immédiatement l'opération en cas d'incendie. Elle offre aussi une protection visuelle intégrée ce qui vous évitera d'avoir à porter des lunettes et si la protection est retirée la machine s'arrête automatiquement.

Elle intègre un écran tactile de 3,5" permettant de contrôler le laser sans avoir besoin d'un PC connecté. Il suffira d'utiliser une simple carte SD. Vous aurez aussi la possibilité de régler la vitesse ou la puissance du laser en temps réel.

La Longer Ray5 10W est équipée d'une carte mère 32 bits, et d'un laser de 10W qui permet de couper jusqu'à 20 mm de bois ou 30 mm d'acrylique. Elle prend aussi en compte tous ces types de formats : JPG, PNG, BMP, G-code, GIF, SVG, NC, GC, etc.

Sur le site de Gearberry, vous trouverez le découpeur / graveur laser LONGER Ray5 10W au petit prix de 360 € (389,99 $) avec le code de réduction gearberry20off. La livraison est également gratuite avec une expédition depuis l'Europe en quelques jours.

Vous trouverez également d'autres graveurs laser chez Gearberry sur cette page dédiée, sachant que le revendeur vend actuellement des marques telles que Xtool, Ortur, Anycubic, etc.