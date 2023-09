AlgoLaser Alpha 22W

Comme son nom l'indique, le graveur laser AlgoLaser Alpha 22W de la marque éponyme est un modèle avec une puissance de 22 watts qui utilise une technologie avancée COS de deuxième génération. Elle repose sur la combinaison de faisceaux polarisés et améliore la performance du faisceau laser de 40 %.

Avec une vitesse de gravure de jusqu'à 400 mm/s (24 000 mm/min), ce graveur laser est capable de produire une photo en niveaux de gris de 210 × 280 mm en seulement 36 minutes. Il se positionne comme un outil puissant, précis et polyvalent. Il est possible de graver et de découper des pièces d'un format de 400 x 400 mm au maximum.

Jusqu'au 13 septembre, le graveur laser AlgoLaser Alpha 22W est proposé au prix de 760,95 € sur GearBerry. C'est un prix réduit, sachant que le prix habituel est de 1099 $ et que la ristourne appliquée est de 300 $.

Sculpfun S30

Bien plus modeste avec un laser à diode d'une puissance de 5 W, le graveur laser Sculpfun S30 est avec système d'assistance pneumatique à commande automatique, dont le contrôle est effectué par la carte mère.

Il a une précision de gravure de 0,005 mm et dispose d'une zone de gravure de 410 x 400 mm qui peut être étendue avec un kit. Tant pour la gravure que pour la découpe, le Sculpfun S30 prend notamment en charge toutes sortes de bois. Bien d'autres matériaux sont néanmoins de la partie.

Le graveur laser Sculpfun S30 (5 W) est proposé sur GearBerry au prix promotionnel de 257,85 € avec le code de réduction GBSCU60.

Atomstack S20 Pro

Pour regagner en puissance, le graveur laser Atomstack S20 Pro possède un module laser de 20 W qui repose sur la combinaison de quatre lasers de 6 W. Il est capable de traiter de l'acier inoxydable de 0,05 mm d'épaisseur.

La vitesse de gravure est de jusqu'à 12 000 mm/min et la zone de travail de 400 x 400 mm. La précision de gravure peut atteindre 0,01 mm.

Avec le code promo GBAT60, le graveur laser Atomstack S20 Pro est au prix réduit de 561,85 € sur GearBerry.

D'autres promos pour GearBerry

GearBerry dispose d'entrepôts localisés en Europe pour assurer une vitesse d'expédition de 5 à 7 jours, voire avec une livraison gratuite. Le cas échéant, GearBerry s'engage sur un remboursement en 7 jours et un échange en 30 jours.

D'autres modèles de graveurs laser sont disponibles avec des prix réduits sur GearBerry, ainsi que des imprimantes 3D pour les débutants :