Commençons cette sélection par le Sculpfun S30 Pro Max qui est un outil de gravure laser performant parfait tant pour les amateurs que les professionnels.

Le Sculpfun S30 Pro Max possède un laser de 30 W de puissance capable de graver et de découper de nombreux matériaux comme le bois, le cuir, l'acrylique, le plastique, le verre et même certains métaux.

Il dispose d'un système de guidage linéaire qui permet d'obtenir une précision et une stabilité optimales lors de la gravure et de la découpe. Son interface utilisateur est intuitive et permet de contrôler les paramètres de gravure et de découpe très simplement.

Compatible avec diverses méthodes de connexion (Wi-Fi, Bluetooth, câble USB), il est utilisable avec une grande variété d'appareils et de systèmes d'exploitation.

Niveau sécurité, le S30 Pro Max est équipé de capteurs de sécurité détectant automatiquement les mouvements, ce qui permet de stopper le laser en cas de besoin.

Geekbuying propose le graveur laser Sculpfun S30 Pro Max au prix réduit de 504 € avec le code NNNFRPROMAX. La livraison est gratuite depuis l'Europe en quelques jours.

A noter également une promotion sur le graveur laser Sculpfun S30 Ultra 33 W au petit prix de 799 € avec le code NNNS30ULTRA30.

Poursuivons avec le récent graveur laser Falcon2 de Creality sorti en début d'année. Il présente un laser d'une puissance de 22 W qui est capable de couper du bois de 15 mm d'épaisseur, du plastique de 10 mm ou encore de la tôle inox de 0,05 mm d'un trait le tout sur une surface de travail de 400 x 415 mm.

Le Falcon2 grave à une vitesse de 400 mm/s. Il intègre de base un air assist qui permet de régler manuellement le volume du flux d'air en continu via le bouton de la machine, tout en pouvant également régler automatiquement le flux d'air via LightBurn. Ceci permet d'éliminer la fumée et de protéger la lentille laser pendant la gravure et la découpe, pour un résultat plus propre.

Le Falcon2 possède 5 protections de sécurité, telles que l'interrupteur de fin de course bidirectionnel, la fonction d'arrêt actif, le verrouillage de sécurité, le bouton d'arrêt d'urgence et le couvercle de protection (pour protéger nos yeux).

Vous trouverez chez Geekbuying le graveur laser Creality Falcon2 22 W au prix réduit de 569 € avec le code NNNFRCRF22 et la livraison gratuite depuis l'Europe.



A noter que Geekbuying propose également en promotion le LaserPecker 3 à seulement 1119 € avec le code NNNFRLP3 et une expédition gratuite depuis l'Europe en quelques jours.