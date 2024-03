Aujourd'hui, focus sur le graveur laser Swiitol C18 Pro 18 W.

Il offre une puissance totale de 90 W et présente une surface de travail spacieuse de 400 x 400 mm.

On trouve ici une vitesse de 30 000 mm par minute et une réduction de la zone de focus du laser à 0,08 x 0,08 mm, ce qui permet des opérations de découpe et de gravure encore plus rapides que sur les autres modèles.

Le C18 Pro assure des gravures précises grâce à sa puissance optique de 18 W en sortie, à son laser à longue distance focale et à son spot de 0,01 mm.

Il peut ainsi aisément découper divers types de bois, d'acrylique, d'acier inoxydable, de métal, de céramique, de verre et bien plus encore.

La présence de glissières et d'une chaîne "chenille" contribue à réduire les vibrations, ce qui améliore à la fois la précision et la stabilité de l'appareil.

Un filtre panoramique est intégré pour protéger vos yeux contre la lumière ultraviolette, tandis que diverses fonctions de sécurité telles qu'une alarme incendie, un système de verrouillage et un bouton d'arrêt d'urgence sont également disponibles.

L'application Swiitol vous permet de contrôler facilement le graveur.

Le Swiitol C18 Pro est à 299 € avec le code SW18PR + la réduction déjà appliquée au lieu de 557,07 €, soit une remise totale de 46% sur Tomtop. Livraison gratuite d'Allemagne.

Vous trouverez également le pack Swiitol C18 Pro 18W avec pompe Air Assist et rouleau rotatif inclus qui est proposé à seulement 399,89 € avec le code SW202430 + la réduction déjà appliquée au lieu de 650,07 €, soit 38% de remise au total sur Tomtop. Livraison d'Allemagne offerte.