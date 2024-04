Focus sur le graveur laser Swiitol E24 Pro 24W.

Le E24 Pro possède une structure en aluminium, un focus laser fixe et un système de positionnement croisé à lumière rouge. Il permet une précision de gravure élevée de seulement 0,02 mm avec son laser de 60 W qui présente une puissance optique de 24 W, avec au final une vitesse de gravure élevée de jusqu'à 36 000 mm/min.

Sa technologie de couplage de point laser compressé de deuxième génération permet d'obtenir une zone de focalisation ultra fine de seulement 0,06 x 0,06 mm.

Ce graveur peut être utilisé sur de très nombreux matériaux comme le papier, l'acrylique, le bois, le métal, la céramique, et même certains plastiques.

Intégrant une carte mère 32 bits avec transmission des données via USB, le Swiitol E24 Pro permet également la découpe enfoncée et la reprise de la gravure après une coupure de courant.

Il intègre d'office de nombreuses sécurités comme un bouton d'arrêt d'urgence, un interrupteur de limite ou encore un commutateur de réinitialisation.

Vous pourrez le gérer via un logiciel dédié compatible iOS et Android via l'application BURNLAB.

Vous trouverez chez Tomtop le graveur Swiitol E24 Pro 24W au prix réduit de 399 € avec le code de réduction SWTE24PR avec la livraison gratuite depuis l'Europe.

A noter qu'il existe également un pack comprenant le graveur Swiitol E24 Pro 24W avec un rouleau rotatif, une pompe à air, un repose-pieds à hauteur variable (8 pièces) et enfin une table de travail en nid d'abeille (400 x 400 mm), le tout à seulement 553 € avec le code SW202450, également livré gratuitement depuis l'Allemagne.