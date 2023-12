Aujourd'hui, focus sur les 3 nouveaux graveurs lasers de chez Swiitol : le E6 Pro, le E18 Pro et le E24 Pro en promotion pour Noël jusqu'au 3 janvier.

Commençons par le graveur laser Swiitol E6 Pro 6 W.

Conçu en alliage d'aluminium en une seule pièce, aucune installation n'est requise et il est prêt à être utilisé.

Il offre une puissance de 6 W et une vitesse de gravure élevée de 36 000 mm/min avec un rail de guidage sur deux axes qui assure plus de stabilité lors de son fonctionnement. L'appareil dispose d'une surface de 365 x 305 mm ainsi que d'un faisceau laser ultra-fin de 0,06 x 0,06 mm pouvant atteindre 1800°C. Pour éviter l'obstruction du laser, un module à air est intégré.

La nouvelle carte-mère performante 32-bit permet un traitement des données plus rapide.

Le verre panoramique filtre 97% de la lumière ultraviolette et l'appareil est également équipé d'un bouton d'arrêt d'urgence et d'un bouton reset.



Il est compatible avec les principaux logiciels comme LaserGRBL et LightBurn et peut être utilisé sous Windows XP, 7, 8, 10 et Mac. L'application BURNLAB vous permet de le contrôler facilement.

Le graveur laser Swiitol E6 Pro 6 W est en ce moment proposé à 222 € au lieu de 389 €, soit une remise de 42% chez Swiitol. Livraison gratuite en 3 à 5 jours ouvrables depuis l'Europe.

Continuons avec le graveur laser Swiitol E18 Pro 18 W.

Par rapport au E6 Pro, il offre en plus une puissance de 18 W et un faisceau laser réduit à 0,08 x 0,08 mm pouvant par exemple couper du bois de pin de 15 mm ou de l'acrylique noir épais de 15 mm en plusieurs fois, augmentant ses capacités de découpe de 20% par rapport aux machines du même acabit.

Le laser est équipé d'une lumière rouge qui permet de déterminer la surface de gravure plus rapidement et avec davantage de précision, ainsi que d'un système d'aération intégré.

Le graveur laser Swiitol E18 Pro 18 W est à 361 € au lieu de 657 €, soit une remise de 45% sur Swiitol. Livré gratuitement depuis l'Europe en 3 à 5 jours ouvrés.

Enfin, enchaînons avec le graveur laser Swiitol E24 Pro 24 W.

Par rapport au E18 Pro, ce modèle offre une puissance de 24 W et un faisceau laser de 0,06 x 0,06 mm pouvant couper par exemple à travers du bois de tilleul de 17 mm ou graver directement sur des miroirs en acier inoxydable, de la céramique ou du verre.

Le graveur laser Swiitol E24 Pro 24 W est au prix réduit de 407 € au lieu de 787 €, soit une remise de 48% sur Swiitol. Livraison en 3 à 5 jours depuis l'Europe offerte.



