En effet, le récent graveur laser Swiitol C24 Pro 24 W semble bien être une solution de qualité avec un excellent rapport qualité vs prix.

Ce graveur est capable d'une vitesse de gravure de 30 000 mm/min et propose une zone de gravure confortable de 400 x 400 mm. Il intègre une carte mère 32-bit permettant de traiter les données avec plus de rapidité et d'efficacité.

A vous les gravures précises et fines grâce au laser à longue distance focale de 24 W et à la zone de focus compressée de 0,08 x 0,1 mm .

Le graveur est capable de couper ou de graver sur plus de 1000 matériaux différents (acier, bois, cuir, tissu, verre...) et il est également possible de graver 256 couleurs sur de l'acier inoxydable.

Le C24 Pro possède un dispositif de focalisation qui permet de s'adapter à des matériaux de différentes épaisseurs, ce qui permet d'ajuster plus précisément le focus, ce qui améliore et facilite la découpe.

Inutile ici de porter des lunettes, un filtre panoramique est en effet présent et protège vos yeux de la lumière ultraviolette (avec une filtration à 97%).

Le C24 Pro présente un design avec glissière et chaîne "chenille", qui améliore la précision et la stabilité du graveur en permettant de réduire les vibrations.

Le graveur C24 Pro prend en charge différents logiciels (LaserGRBL, LightBurn...) sous Windows XP / 7 / 8 / 10 et Mac (LightBurn). L'application permet de contrôler le graveur facilement.

Tomtop propose actuellement le graveur laser Swiitol C24 Pro 24 W + une pompe à air + un rouleau rotatif 4 en 1 sur l'axe Y + une table de travail en nid d'abeille de 400 x 400 mm au prix réduit exceptionnel de 510,57 €, avec le cumul d'une réduction de 34% et du code de réduction SW202450. La livraison est gratuite depuis l'Allemagne.

Concernant la pompe à air proposée, de 10-30 L/min, cette dernière est adaptée aux machines de gravure laser assistée par air, et donc aux graveurs laser Swiitol comme les C18 PRO, C24 PRO, E6 PRO, E18 PRO et E24 PRO et toute autre machine similaire de gravure laser assistée par air. Elle existe sur le marché depuis plus de 10 ans et a donc largement fait ses preuves.

Elle permet un contrôle de la vitesse, avec la possibilité de régler le débit de 0 à 30 L/min en tournant le régulateur et en ajustant la vitesse du flux d'air en fonction des besoins de la machine de gravure laser. Sa structure interne et les pieds anti-vibrations réduisent considérablement le bruit ou les vibrations, offrant un environnement de travail silencieux de moins de 40 dB.

Concernant le module rotatif 4 en 1 présent dans le pack, il s'agit d'un rouleau recouvert de caoutchouc qui offre des forces de friction supérieures à celles de n'importe quelle tôle. Il est résistant à l'eau et est à 90% pré-assemblé. Libre à vous de changer maintenant la combinaison de montage afin de travailler avec l'élément sculpté souhaité.

Le rouleau rotatif permettra de graver facilement votre batte de baseball ou votre verre de vin rouge. Inutile de penser à la longueur ou au diamètre. La gravure démarre automatiquement lorsqu'on y pose un objet cylindrique extra-long ou un objet de grand diamètre.

Lee mandrin rotatif (axe Y rotatif) vous permet de personnaliser vos gravures. Vous pourrez ainsi donner vie à une tasse en la gravant avec votre motif préféré.

L'anneau rotatif (axe Y), vous permettra une gravure parfaite des bagues grâce à son plus petit diamètre.



Enfin, la sphère rotative est un module avec réglage coulissant de l'ensemble ventouse qui permet de s'adapter à différents diamètres de la boule, avec l'utilisation de la boule de mandrin de diamètre fixe 50-105 mm. Applicable à une large gamme de modèles (deux câbles adaptateurs de moteur standard de 80 cm conviennent à la plupart des machines à graver du marché), elle peut être utilisée avec les graveurs laser Swiitol cités précédemment.