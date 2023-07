La machine de gravure Ortur Laser Master 3 est équipée d'un module laser 20 W léger et stable qui présente une densité d'énergie optique supérieure à ceux du marché en gardant un poids raisonnable de 250 g. Il assure une bonne puissance tout en ayant un refroidissement optimisé. La tête laser est capable de couper jusqu'à 10 mm d'épaisseur de bois et 30 mm d'acrylique en une seule passe.

Ce graveur laser est doté d'une très grande vitesse de gravure avec 20 000 mm/minute, ce qui ne l'empêche pas de disposer d'une grande précision de 0,01 mm offrant ainsi des gravures impeccables. En limitant la vitesse, une accélération stable est obtenue, démarrant plus rapidement. Vous obtiendrez une coupe / gravure plus rapide et précise en ayant moins de marques de brûlure.

L'engin possède des drivers améliorés offrant un couple élevé pour une machine silencieuse. De plus, la fonctionnalité phare de cette machine est l'impression directe des photos. Vous n'avez qu'à photographier quelque chose, l'insérer dans la machine et elle gravera sans avoir besoin de faire un traitement particulier via un logiciel, le tout avec plus de 380 couleurs différentes (sur l'inox).

Il propose une surface de gravure de 400 x 400 mm et diverses fonctionnalités comme une sécurité optimale avec un interrupteur d'arrêt d'urgence, des verrous de sécurité, des détecteurs de mouvements anormaux, des capteurs de surpuissance et de surveillance de surtension.

Pour finir, l'Ortur Laser Master 3 intègre l'air assist, ce qui limite les traces de brûlures, nettoie les surfaces traitées et dissipe la fumée qui peut occulter le laser et salir la lentille.





Vous pourrez acheter le graveur Ortur Laser Master 3 sur le site officiel de la marque au prix de 1099,99 $ (1000 €) avec le code promotionnel GET200 ainsi que sur Amazon au tarif de 1199 € avec 200 € de remise (coupon).