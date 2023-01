Le mouvement de grève du jeudi 19 janvier contre les réformes des retraites bat son plein et mobilise différents secteurs industriels dont celui de l'énergie. Dès ce mercredi, des baisses de production d'électricité ont démarré sous l'effet des salariés grévistes d'EDF affiliés à la CGT.

L'effet est tel que le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité RTE a constaté une baisse de 5000 MW en production, soit l'équivalent de deux fois la consommation de Paris.

Le Monde note que la mobilisation est forte dans le secteur dans la mesure où le régime spécial de retraite des agents EDF doit disparaître (pour les nouveaux salariés) avec l'adoption de la réforme.

Baisse de production mais pas encore de conséquences lourdes

Si l'effet ne se fait pas sentir au niveau des particuliers, cela perturbe l'équilibre à respecter entre offre et demande. Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT avait évoqué de possibles coupures de courant et des chutes de tension avec des impacts surtout sur les entreprises.

La production d'électricité nucléaire est également abaissée avec une disponibilité de 63% au lieu des 72% prévus. Selon la CGT Mines Energie, 12 000 MW ont été sortis du réseau et ne pourront donc pas être achetés par les courtiers.

Enedis et RTE s'échauffent

La situation reste sous contrôle mais Enedis commence à hausser le ton et à menacer si des coupures d'électricité devaient être déclenchées par les grévistes, avec des équipes mobilisées pour rétablir le courant aussitôt et des dépôts de plainte systématiques.

RTE souligne également le risque de sanctions en cas de coupures sauvages et la prise de mesures si la sécurité d'approvisionnement électrique n'était plus assurée et l'équilibre entre offre et demande menacé.

Il reste à voir si le mouvement de grève s'installera dans la durée et s'il est susceptible d'impacter le programme de maintenance des centrales nucléaires, ce qui reposerait des difficultés et des incertitudes sur la production d'électricité pour l'hiver 2022 / 2023. Mais on n'en est pas encore là.