Autorité irlandaise de protection des données, la DPC (Data Protection Commission) avait engagé le mois dernier une procédure devant la Haute Cour irlandaise. Elle visait le réseau social X pour des inquiétudes concernant l'exploitation de données personnelles d'utilisateurs européens dans le cadre de l'IA Grok.

La procédure a été retirée sur la base de l'engagement de X à respecter de manière permanente les termes d'un accord préalablement conclu avec la DPC.

En l'occurrence, le réseau social X avait suspendu le traitement des données personnelles contenues dans des posts publics de ses utilisateurs dans l'Union européenne et l'Espace économique européen. Elles avaient été traitées entre le 7 mai 2024 et le 1er août 2024, dans le but d'entraîner le modèle de l'assistant de recherche IA Grok proposé par X.

À vérifier dans les paramètres

Dans les paramètres de confidentialité et de sécurité de X, une section consacrée au partage des données touche Grok pour cette question de l'entraînement de son modèle d'IA. Elle avait été discrètement mise en place en mai.

La DPC indique en outre qu'elle adresse une demande d'avis au Comité européen de la protection des données en vertu du Règlement général sur la protection des données (RGPD).

" Cette demande sera formulée afin de déclencher une discussion et de faciliter l'accord sur certaines des questions fondamentales qui se posent dans le contexte du traitement des données aux fins de développement et d'entraînement d'un modèle d'IA. "