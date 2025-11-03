O, A, B, AB... Et si votre groupe sanguin n'était pas juste une information administrative ? S'il déterminait votre vulnérabilité à certaines maladies ? Longtemps débattue, l'idée est aujourd'hui soutenue par de nombreuses études.

Un groupe en particulier, le groupe O, semble tirer son épingle du jeu, offrant une protection statistique contre les risques cardiovasculaires majeurs et même certaines infections virales.

Le groupe O est-il vraiment le "super-groupe" ?

Face aux maladies cardiovasculaires, la réponse est oui, et c'est assez net. Une vaste étude publiée dans l'American Heart Journal a révélé que les personnes des groupes A et B avaient un risque 51% plus élevé de thrombose veineuse profonde (un caillot dans une veine) et 47% plus élevé d'embolie pulmonaire.





Une autre étude de la Société européenne de cardiologie a enfoncé le clou : les groupes non-O ont un risque accru de 9% d'événements cardiovasculaires, notamment les crises cardiaques. Le groupe O semble bien agir comme un bouclier.

Qu'en est-il face aux virus et à la mémoire ?

L'avantage du groupe O ne s'arrête pas au cœur. Le groupe sanguin pourrait aussi avoir un lien avec l'immunité. Des recherches (publiées dans Frontiers in Immunology) ont montré que le groupe A présentait un risque statistiquement plus élevé d'infection au Covid-19, ou de développer des formes sévères, par rapport au groupe O.

Le groupe O aurait aussi un avantage cognitif, avec un risque réduit de troubles de la mémoire.

Moins à risques, mais pas immunisé pour autant

L'hématologue Pr Jean-Daniel Tissot calme le jeu. Il confirme qu'il existe des "différences de susceptibilité", mais qu'il s'agit de "tendances épidémiologiques, pas de vérités absolues". Il n'y a pas de "mauvais élève immunitaire".



D'ailleurs, si le groupe O protège de certaines choses, il expose à un risque accru de troubles de la coagulation. Au final, le groupe sanguin "ne joue qu'un rôle mineur sur la santé". La prévention (alimentation saine, exercice, ne pas fumer) reste la seule vraie arme.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quel est le groupe sanguin le plus rare ?

En France, le groupe le plus rare est AB- (moins de 1% de la population). Le plus courant est A+ (38%), suivi de O+ (36%).

Comment s'explique le lien entre groupe O et maladies cardiovasculaires ?

Les chercheurs ont plusieurs hypothèses. Les personnes des groupes A, B et AB ont des niveaux plus élevés d'une protéine favorisant les thromboses (caillots sanguins). Elles ont aussi plus de substances inflammatoires qui aggravent l'insuffisance cardiaque.

Le rhésus (+ ou -) a-t-il un impact sur l'immunité ?

Non. Selon le Pr Tissot, le rhésus (positif ou négatif) ne joue "aucun rôle dans la défense immunitaire face aux infections".