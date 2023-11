C'est le Shopping Festival 11.11 Gshopper ! A l'occasion du Singles' Day, équivalent chinois du Black Friday, c'est une pluie de remises que nous offre Gshopper du 6 au 14 novembre, avec de nouvelles offres à découvrir tous les jours et des cadeaux à gagner.

Les coupons de réduction proposés en plus des promotions sont les suivants :

Ces coupons sont cumulables et c'est donc $305 de réduction au total qui vous sont offertes si vous dépensez plus de $1000.

Vous pouvez également gagner des réductions en plus avec la roue de la chance, ou une carte cadeau de $111 en participant au concours, et un cadeau vous est offert pour tout achat le 11/11.

Voici une petite sélection de remises intéressantes disponibles sur Gshopper à l'occasion du Singles' Day.

Commençons par le smartphone Poco F5 Pro. Avec son écran AMOLED WQHD+ DotDisplay, il offre plus de luminosité et des couleurs éclatantes (jusqu'à 68 millions). Cadencé à 120 Hz avec un temps de réponse de 55 ms et doté de la technologie FEAS 2.2 qui adapte le nombre de FPS, il est plus précis et performant pour vous accompagner dans vos jeux.

Il offre un stockage de 256 Go et la technologie Dynamic RAM Expansion 3.0 permet d'atteindre 19 Go de RAM, diminuant les temps de chargement et rendant l'utilisation encore plus fluide et rapide.

Le processeur Snapdragon 8+ 1ère génération assure plus de stabilité et consomme moins d'énergie.

Afin d'éviter les surchauffes, il est doté d'un système de refroidissement LiquidCool 2.0.

Il est équipé de 3 caméras, une principale de 64MP, un grand angle de 8 MP et une macro de 2MP, garantissant des images nettes et de grandes qualités.

Sa batterie haute capacité de 5 160 mAh assure une autonomie d'une vingtaine de jours, et vous fait bénéficier d'une charge turbo 67 W et d'une charge rapide sans fil de 30 W.

Le smartphone Poco F5 Pro est au prix de $459 avec la promo + le code GPAFF23114, au lieu de $510.

