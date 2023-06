Si Rockstar ne communique pas autour de GTA 6, ce n'est pas parce que le projet est au point mort : chaque épisode de la franchise est une super production qui nécessite des années de travail tant les jeux fourmillent de détails. On a ainsi pu voir dans une fuite plusieurs vidéos d'un jeu déjà bien avancé et qui remontait toutefois déjà à plusieurs années. Non, si Rockstar ne parle pas de son jeu, c'est que l'éditeur a tout a profiter de la situation et de laisser la mayonnaise prendre d'elle-même au gré de bruits de couloirs et autres rumeurs...

L'objectif est assez clair pour le studio : faire mourir d'envie les joueurs pour profiter d'un lancement record avec un retour sur investissement immédiat comme c'était le cas avec GTA 5.

1 milliard de dollars de revenus en ligne de mire

Mais avec Grand Theft Auto 6, Rockstar pourrait littéralement faire le braquage du siècle : avec 1 milliard de dollars de budget pour sa production, l'objectif serait de réaliser autant de revenus dès sa première semaine de sortie.

Le titre est attendu entre 2024 et 2025 pour l'instant, et Rockstar ambitionne pas moins de 25 millions de copies vendues à travers le monde sur la première semaine. De quoi s'interroger tout de même sur les plateformes qui seront concernées puisque jusque là nous évoquions une sortie réservée à la PlayStation 5 et Xbox Series, puis une sortie PC avec un peu de retard. En esquivant les consoles d'ancienne génération, les ambitions de Rockstar se montrent conséquentes, même si l'attente est énorme.

Reste que d'ici 2025, on estime que le parc de consoles nouvelle génération (PS5 et Xbox Series) devrait atteindre 125 millions d'unités. Rappelons également que GTA 5 avait été vendu à plus de 11,21 millions d'exemplaires en 24h et plus de 32,5 millions d'unités au cours du premier trimestre d'exploitation.