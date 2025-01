Selon des informations rapportées par le Financial Times, Take Two Interactive aurait déjà pour ambition d'établir un nouveau record avec la sortie de GTA VI, celle du je le plus rentable de tous les temps lors de sa première année d'exploitation.

Il y a quelque temps déjà, nous évoquions le fait que Rockstar tablait sur le fait que GTA VI pourrait réaliser 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires dès sa semaine de lancement.

Finalement, Take Two voit plus large et évoquerait un objectif de 3,2 milliards de dollars encaissés au fil de la première année de lancement du titre.

La bande-annonce lancée il y a quelques mois avait déjà fait tomber 3 records, il faudra donc s'attendre à ce que le lancement du titre en lui-même s'inscrive dans l'histoire.

GTA 5 en son temps avait été le jeu le plus vendu sur 24h, est devenu le jeu le plus rentable de l'histoire, et plus largement le média de divertissement le plus rentable de tous les temps, devant tous les blockbusters du cinéma ou albums de musique.

En plus de 10 ans, GTA 5 a récolté plus de 10 milliards de dollars de recettes, un chiffre dû aux ventes du titre, mais surtout aux microtransactions de GTA Online.

GTA 6 devrait aller encore plus loin, avec des chiffres qui s'annoncent stratosphériques.