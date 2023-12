Dix années après le lancement de GTA V, les joueurs s'impatientent de plus en plus de voir arriver une suite à la franchise. Rockstar avait annoncé diffuser une première bande-annonce de son nouveau jeu GTA VI ce 5 décembre à 15 heures, mais finalement le studio n'aura pas tenu et a déjà diffusé un trailer pendant la nuit.

Dans les faits, le studio à de nouveau fait l'objet d'une fuite, et la vidéo s'est retrouvée en fin de soirée sur la toile, contraignant Rockstar à la publier plus vite que prévu...



Retour à Vice City !

On découvre ainsi officiellement les premières images du titre, son environnement, sa qualité graphique étonnante, et les deux personnages principaux que l'on pourra incarner : Lucia et Jason.

Le jeu se déroulera à nouveau à Vice City, soit une reproduction libre de Miami en Floride. Le trailer présente des personnages hauts en couleur, de l'action à en revendre, des paysages magnifiques et une population assez dense...

Rockstar avait d'ailleurs promis "l'évolution la plus immersive de la série GTA à ce jour", il faudra donc s'attendre à du contenu en pagaille.

Enfin une mauvaise nouvelle est à l'ordre du jour : en fin de trailer, Rockstar annonce une sortie prévue en 2025. Il faudra donc patienter encore au moins un an avant de pouvoir mettre la main sur ce qui se présente déjà comme une petite pépite... D'ici là, le jeu aura encore le temps d'évoluer et de s'améliorer.