Un des éléments clés qui intéresse la communauté de joueurs fan de GTA est sans conteste la carte de l'univers qui sera proposé. On sait que le jeu s'installera dans une zone fictive qui s'inspire de Miami en Floride, et désormais c'est la carte du titre qui fait l'objet de fuites.

GTA 6 devrait proposer un monde qui s'annonce bien plus grand que celui de GTA 5 alors même que ce dernier regorge de contenu. En mettant bout à bout diverses fuites depuis l'année dernière, des fans ont ainsi reproduit la carte supposée de GTA 6. Certains détails proviennent d'un véritable travail de fourmi : les créateurs ont récupéré des morceaux des minimaps de centaines de vidéos ayant fuité l'année passée.

À en croire donc le travail réalisé, voilà à quoi pourrait ressembler la carte de GTA 6 : on y retrouve un sérieux air de Miami, ce qui implique que le titre reviendrait donc à Vice City comme le voulaient déjà quelques informations passées.

Un comparatif à l'échelle avec la carte du volet précédent met en avant une zone plus grande et surtout, des zones urbaines bien plus vastes. Il faudra donc s'attendre à un jeu plus intense. Cela soulève d'ailleurs quelques inquiétudes chez certains joueurs qui espèrent ne pas avoir à se transformer en livreurs et à devoir réaliser des allées et venues trop longues qui casseraient la dynamique des missions.

GTA 6 pourrait être annoncé en fin d'année pour une sortie en 2024 sur PS5, Xbox Series et PC. Rockstar aurait déjà fait le choix de ne pas s'aventurer sur les consoles d'ancienne génération, quant à la sortie PC, elle pourrait de nouveau être décalée d'un an afin d'optimiser les ventes sur consoles, des plateformes plus complexes à pirater...