est bientôt sorti depuis 10 ans maintenant, les joueurs s'impatientent toujours un peu plus de voir la suite. Car même si le jeu s'est transformé en service avec le lancement de GTA Online, il nous tarde de découvrir de nouveaux horizons, de nouveaux personnages et de nouvelles aventures...

Une sortie fin 2024 ?

Il y a quelques mois, le GTA 6 a fait l'objet d'une fuite d'envergure avec des dizaines de vidéos de gameplay peu avancé sur la toile. Depuis, quelques fuites et rumeurs nous parviennent dont celle de la date de présentation.

Selon Tez2 de GTA Forums, Rockstar devrait lancer le jeu lors des fêtes de fin d'année 2024. L'objectif pour Rockstar est d'attendre qu'un parc important de joueurs puisse mettre la main sur une PS5 ou une Xbox Series.

Le studio pourrait présenter la fin en fin d'année lors d'un événement qui s'annonce spectaculaire et inédit pour un jeu vidéo. La stratégie serait d'ailleurs en mouvement chez Rockstar : si le studio souhaite attendre au maximum, il ne peut pas non plus se permettre de trop trainer. Le lancement en fin d'année 2024 serait donc privilégié au premier créneau évoqué dans de précédentes fuites qui misaient sur mars 2025.

Comme toujours il convient de prendre ces informations avec prudence.