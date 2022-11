Malgré les fuites et le dernier piratage en date, Rockstar refuse de communiquer officiellement autour de GTA VI, mais on peut compter sur certains partenaires pour vendre la mèche avant l'heure.

Et cette fois c'est Microsoft qui a évoqué clairement la date de lancement de GTA VI...

Microsoft évoque une date de sortie

C'est dans un document adressé à la CMA Britannique, qui se penche actuellement sur la validité du rachat d'Activision Blizzard par Microsoft que cette dernière a évoqué clairement et sans détour "Le très attendu Grand Theft Auto VI devrait être sorti en 2024".

Reste à savoir si Microsoft s'appuie sur différentes rumeurs ou si la marque est davantage informée sur la date de sortie du titre en tant que partenaire via son département Xbox.

La date de sortie est plausible, et arrangerait une grande partie des fans las d'attendre des nouvelles du titre... Il devient de plus en plus certain que le titre ne sortira pas en 2023, mais il pourrait être annoncé en fin d'année prochaine pour une sortie l'année suivante.

Reste également à savoir si Rockstar fera l'effort d'une sortie commune sur consoles et PC, mais rien n'est assuré de ce côté.