La semaine dernière, l'éditeur Rockstar Games a annoncé la mauvaise nouvelle. La sortie du très attendu Grand Theft Auto VI - alias GTA 6 - a été reportée. Pas de lancement en 2025 et il faudra patienter jusqu'au 26 mai 2026.

Plutôt que de laisser les fans dans l'expectative, une deuxième bande-annonce de GTA 6 vient d'être mise en ligne. En rappelant que la première avait été mise en ligne début décembre 2023… quasiment une éternité en la matière.

Ce deuxième trailer est une surprise parce qu'il n'y a pas eu de fuite préalable à ce sujet ou de communication pour faire monter la sauce. Compte tenu du contexte, il pourrait s'agir d'une manière pour Rockstar Games de se faire pardonner du retard de GTA 6.

Peu de gameplay à se mettre sous la dent

Plus longue que la première, la deuxième bande-annonce de GTA 6 reste principalement axée sur la présentation des personnages et de l'environnement qui sera à explorer. Le retour à Vice City a été promis pour être « l'évolution la plus immersive » de la saga Grand Theft Auto à ce jour.

« Jason et Lucia ont toujours su que les dés étaient pipés contre eux. Mais lorsqu'un coup facile tourne mal, ils se retrouvent dans le côté le plus sombre de l'endroit le plus ensoleillé d'Amérique, au cœur d'un complot criminel qui s'étend à tout l'État de Leonida, contraints de compter l'un sur l'autre plus que jamais s'ils veulent s'en sortir vivants. »

Le Trailer 2 de Grand Theft Auto VI se termine par l'affichage de la date de sortie du 26 mai 2026. En espérant que le délai sera tenu. Pour le moment, c'est l'entrée dans une nouvelle ère de communication officielle sur GTA 6.