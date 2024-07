C'est un brevet déposé par Take Two Interactive découvert récemment qui donne quelques indices concernant GTA VI et notamment la gestion des PNJ.

Depuis GTA V, les joueurs ont pu découvrir l'intérêt que peuvent apporter les réactions des PNJ. Dans une ville en monde ouvert, il est intéressant de voir des passants afficher tout type de réactions : dédain, peur, panique, cris, dégout... Ils sont également capables de se venger, de se rebeller, voire d'agresser le joueur en fonction de son comportement, ou à l'inverse, de prendre la fuite, de tenter de se protéger ou de se cacher en cas de menace...

Ces PNJ donnent une nouvelle dimension au jeu, et depuis quelques années, les développeurs tentent de parfaire ces derniers. Avec GTA VI, les PNJ devraient profiter de l'intelligence artificielle pour proposer des réactions toujours plus réalistes.

Le brevet déposé par Take Two évoque une nouvelle technologie d'apprentissage automatique qui devrait permettre aux PNJ de réaliser des mouvements complexes jusqu'au niveau des mains et des doigts.

Les PNJ devraient ainsi profiter de mouvements plus précis et coordonnés, mais également plus fluides et naturels. On imagine que cela sera associé à plus de variétés dans les réactions en fonction des situations. Il se pourrait que Rockstar planche également sur des algorithmes de réaction de foules et de groupes de personnes.

L'idée pour Rockstar serait de rendre son jeu toujours plus réaliste, et c'est en ajoutant une tonne de détails que l'immersion prend forme.