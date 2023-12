Après des années d'attente, Rockstar est prêt à dévoiler au grand jour son nouvel épisode de GTA. GTA 5 aura été en tête des ventes depuis presque 10 ans, mais il est l'heure de faire place à une aventure originale.

On savait jusqu'ici que GTA 6 serait dévoilé dans le courant du mois de décembre, Rockstar ayant annoncé la publication d'une bande-annonce. Finalement le studio a confirmé que cela aurait lieu ce mardi 5 décembre à 15h heure de Paris. L'annonce a été accompagnée d'un petit visuel qui sent bon la Floride...

NEW 2023 GTA 6 Leaks Wow pic.twitter.com/Y86sQSHcdt — fantastic apples (@fantasticapples) December 2, 2023

Cela n'empêche pas quelques fuites de dernière minute. Toujours sur Twitter, on peut voir quelques images et vidéos annoncées comme du contenu volé à Rockstar et émanant d'une version récente de GTA 6. L'occasion de découvrir un panorama de la ville, et de constater qu'effectivement le gameplay a bien évolué depuis la précédente faille d'ampleur du titre.

Il se pourrait bien que les contenus soient officiels, puisque Rockstar a multiplié les requêtes de suppression un peu partout sur la toile, évoquant le droit d'auteur...