Il y a quelques mois, on voyait arriver sur la toile des centaines de vidéo de GTA VI volées sur des messageries réservées aux développeurs de Rockstar.

On sait ainsi désormais que deux protagonistes seront au coeur du jeu : Lucia et Jason. Un couple dans l'esprit de Bonnie et Clyde. Il semble également qu'un trailer du jeu ait déjà été partagé à quelques chanceux.

L'utilisateur SaninPlay sur Twitter décrit ce que l'on verra dans le trailer : on pourrait découvrir l'évasion de prison de Lucia qui retrouvera Jason. Les principaux personnages seront donc bel et bien liés dès le début du jeu, puis le trailer sera principalement focalisé sur le personnage féminin.

Aviao passa

Lagarto atravessando a rua

Lucia na prisão se exercitando

Dogs brincando

Zerinho rolando em ocean beach#GTA6 #Trailer #Translate #SanInPlay — SanInPlay (@DjSan_) January 10, 2023

On la retrouvera ainsi dans un avion en plein vol avant de passer sur un plan montrant un lézard traverser une rue. On assistera à des plans de la prison mais également d'une plage.

Rockstar pourrait faire une annonce de son titre dans le courant de cette année avec un lancement attendu entre 2024 et 2025.