Arion Kurtaj, l'ado à l'origine du piratage de Rockstar (et de Nvidia) n'a que 18 ans et il est pourtant devenu le cauchemar du groupe américain. Avec son groupe de hackers, Lapsus$, il a activement participé au piratage de grands noms de la tech comme Nvidia, Uber, Revolut, Rockstar ou encore BT, avec non seulement le vol de données, mais également des tentatives de chantage et d'extorsion à la clé.

Rapidement arrêté au Royaume-Uni, le jeune homme a été jugé et condamné en fin de semaine dernière. Après 7 semaines de procès, l'ado atteint de troubles du spectre autistique complexes avait été jugé inapte à comparaitre dans un cadre de procès normal.

Une condamnation à vie

Plusieurs bilans ont amené au fait q'u'il était toujours obsédé par le piratage et susceptible de récidiver, notamment sous l'impulsion d'autres hackers et cybercriminels qui pourraient l'inciter à reprendre du service.

Il avait été interpellé à Londres et assigné à résidence, mais une opération de doxxing menée par des hackers rivaux a amené à la publication de son identité et de son adresse. La police l'avait donc déménagé dans une chambre d'hôtel et placé sous protection, et c'est là qu'il a réussi à pirater Rockstar depuis un simple Firestick Amazon branché à un téléviseur...

Finalement la sentence est lourde : l'ado sera placé "à perpétuité dans un hôpital sécurisé, à moins que les médecins ne considèrent qu'il ne représente plus aucun danger."