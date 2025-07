Tenez-vous prêts, car une rumeur persistante, et de plus en plus crédible, agite la toile ! Alors que nous sommes à moins d'un an de pouvoir mettre la main sur Grand Theft Auto 6, les fuites et spéculations s'intensifient chaque semaine. Le prix du jeu, son contenu colossal... Tout y passe, et les fans sont sur des charbons ardents.

Mais la dernière information, rapportée par un insider bien connu, pourrait bien changer la donne pour des millions de joueurs. Il semblerait que GTA 6 soit en train d'être optimisé pour atteindre une fluidité impressionnante sur la future console de Sony.

GTA 6 à 60 FPS sur PS5 Pro : la fluidité ultime confirmée par qui ?

La nouvelle est à prendre avec la prudence habituelle, mais elle vient d'une source qui a déjà prouvé sa fiabilité. Grand Theft Auto 6 serait capable de tourner à 60 FPS sur la PlayStation 5 Pro, et ce, avec "plusieurs paramètres graphiques" disponibles. Mieux encore : des ingénieurs PlayStation eux-mêmes prêteraient main-forte à Rockstar Games pour cette optimisation. La raison ? L'intégration d'une "nouvelle technologie" qui serait déployée d'ici mai 2026, date ciblée pour la sortie du jeu.

Pour l'heure, cette performance de 60 FPS ne serait atteinte que sur la PS5 Pro, mais tout peut changer d'ici le lancement officiel de GTA 6. Cette collaboration entre les équipes d'ingénierie de PlayStation et Rockstar Games est d'ailleurs vue comme un signe fort. Les ingénieurs PS contribueraient même à l'optimisation de "plusieurs autres titres Rockstar" à venir. De quoi imaginer une véritable synergie technique.

Un accord marketing décisif : la PS5 Pro prête à casser la baraque ?

Cette optimisation s'inscrit dans un accord marketing entre Rockstar Games et PlayStation, un partenariat qui encourage cette collaboration technique. Et cela n'est pas sans conséquences directes pour les joueurs : on s'attend à voir plusieurs packs GTA 6 + PlayStation 5 lors de la prochaine grande campagne marketing de Sony. C'est une stratégie qui a fait ses preuves par le passé, notamment avec la PS4 Pro et Red Dead Redemption 2, un carton plein en termes de ventes de consoles.

L'idée est simple : si GTA 6 est l'un des jeux les plus attendus de tous les temps, le proposer dans un pack avec la PS5 Pro optimisée pour le faire tourner à 60 FPS, c'est s'assurer un succès commercial colossal. Cela ferait de ce bundle le "plus grand vendeur de système JAMAIS vu", selon les prédictions de certains analystes. Sony semble bien décidée à vendre des millions de consoles grâce à ce qui pourrait être l'expérience GTA 6 la plus aboutie au lancement.

Des rumeurs fiables, mais une prudence de mise : l'avis de l'insider.

Ces informations proviennent d'un ingénieur PlayStation qui, selon l'insider DetectiveSeeds, a "fourni des informations très précises et vérifiées à plusieurs reprises par le passé". DetectiveSeeds lui-même a déjà prouvé sa fiabilité sur des titres comme The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered et Doom: The Dark Ages. Cependant, il est crucial de prendre ces rumeurs avec des pincettes.

L'insider souligne que les détails peuvent évoluer d'ici la sortie officielle du jeu. De plus, bien qu'un partenariat marketing avec Rockstar soit très probable (le trailer de GTA 6 ayant déjà été capturé sur PS5), il n'a pas encore été officialisé. Il serait logique que les ingénieurs PlayStation collaborent sur un tel projet, d'autant plus qu'une version mise à jour du PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), l'upscaler propriétaire de la plateforme, est attendue sur PS5 Pro l'année prochaine. Reste à savoir si cette optimisation laissera les joueurs sur PS5 de base et Xbox Series X/S sur leur faim en termes de framerate.

Foire Aux Questions (FAQ)

GTA 6 tournera-t-il à 60 FPS sur toutes les consoles ?

Selon les rumeurs, le 60 FPS serait visé uniquement sur la PlayStation 5 Pro au lancement. Les performances sur la PS5 de base et les Xbox Series X/S ne sont pas encore confirmées.

Quand GTA 6 devrait-il sortir ?

La date de sortie ciblée pour Grand Theft Auto 6, selon les rumeurs, est mai 2026.

Qui est DetectiveSeeds, la source de ces rumeurs ?

DetectiveSeeds est un insider connu pour ses fuites précises sur des jeux vidéo, ayant déjà fourni des informations vérifiées par le passé, notamment sur des remasters d'Elder Scrolls et Doom.